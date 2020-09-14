В Турове 17-летний бесправник на тонированных «жигулях» смог уйти от погони, но позже его нашли

Источник материала: Tut.by

В Турове 17-летний бесправник смог уйти от погони ГАИ, но позже был найден, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 6 сентября, около 22.00. Внимание сотрудников ГАИ привлек тонированный ВАЗ без регистрационных знаков. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот требование проигнорировал и начал скрываться. В ходе преследования водитель «жигулей» грубо нарушал ПДД и создавал угрозу безопасности дорожного движения. В какой-то момент он выехал в поле и там скрылся.

Позже сотрудники ГАИ нашли нарушителя. Им оказался 17-летний житель Брестской области, который в марте уже привлекался к административной ответственности за езду без прав.

На подростка инспекторы составили 7 административных протоколов.