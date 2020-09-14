На госТВ обвинили PandaDoc в финансировании маршей через Центр по правам женщин. У центра своя версия

Источник материала: Tut.by

На госТВ 12 сентября показали сюжет по «делу PandaDoc». Среди прочего в нем говорилось о том, что Центр по продвижению прав женщин, который возглавляла жена топ-менеджера этой ИТ-компании, использовали для финансирования женских маршей. С редакцией связалась директор центра Татьяна Стрижевская, она заявляет, что вышедшая на госТВ информация не соответствует действительности, а сам сюжет «нарушает принцип презумпции невиновности и порочит деловую репутацию центра». Она изложила свою версию происходящего.



Мужчина держит плакат в поддержку компании PandaDoc на акции у ПВТ 2 сентября

Про якобы финансирование марша женщин компанией PandaDOC

Что сказали в сюжете на ТВ? «История о том, как за так называемыми мирными маршами женщин стоят зарубежные деньги. А в проплаченные схемы втягивают и белорусские компании. Речь идет о печально известной компании PandaDOC. Как выяснили оперативники, Центр по защите прав женщин, зарегистрированный в Минске, использовали для финансирования женских маршей», — сообщили на госТВ.

Что говорят в центре? 20 мая 2020 года между ЧСИУ «Центр по продвижению прав женщин» и ООО «Пандадок» был заключен договор предоставления безвозмездной спонсорской помощи. Эти деньги были запланированы на оказание безвозмездной информационно-правовой помощи 1000 женщинам, а также на покупку рабочего компьютера, подключение к юридическому сервису.

На сегодня размер выплаты спонсорской помощи составил 18 040,95 рубля. Данная сумма была получена в период от 22 мая по 19 августа 2020 года четырьмя частями и использовалась согласно целевому назначению. На 13 сентября остаток неизрасходованной суммы оказанной спонсорской помощи составляет 13 143,73 рубля.

Мы выступаем за полную прозрачность и готовы отчитаться публично за каждую потраченную копейку. С момента первого перечисления спонсорской помощи мы потратили 4 897,22 рубля. (Эти деньги потратили среди прочего на зарплаты работникам центра, оплату налогов, страховых взносов, мобильной связи, аренды. Это не весь список. — Прим. TUT.BY.)

За период май-август центр оказал юридическую поддержку 135 женщинам, обратившимся за помощью в сложных ситуациях. Центр не является политически ангажированной организацией. Ни одна полученная копейка спонсорской помощи не ушла и не могла уйти на финансирование протестов, поскольку это не является сферой деятельности центра и напрямую противоречит профессиональному и этическому принципу правозащиты о соблюдении политической нейтральности и беспристрастности".

Про финансирование из США

Что сказали в сюжете на ТВ? «Как выяснили оперативники, еще в 2018 году Госдеп США попытался перевести на счет Центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов. Но этот транш заблокировал Департамент по гуманитарной деятельности Беларуси», — сообщило госТВ.

Что говорят в центре? «Источник данных денег — программа малых грантов посольства США в Минске. Данная сумма предназначалась на осуществление проекта по противодействию гендерной дискриминации в трудовой сфере. Для регистрации проекта в Департамент по гуманитарной помощи был подан соответствующий пакет документов, однако центру было отказано по причине того, что этот проект дублирует деятельность Минтруда, а белорусские женщины в достаточной мере защищены от гендерной дискриминации на рабочем месте. Проект не прошел регистрацию и все деньги были возвращены донору в полном объеме.

Мы поощряем деятельность госорганов по осуществлению международных проектов по развитию с привлечением международных доноров. Однако мы хотим подчеркнуть, что получение иностранной безвозмездной помощи не должно быть привилегией для избранных и уж тем более не может быть преступлением.

Утверждения о том, что незарегистрированный проект по гендерной дискриминации в сфере труда двухгодичной давности и покупка канцелярских товаров за деньги спонсорской помощи PandaDoc взаимосвязаны между собой и в совокупности свидетельствуют о финансировании женских протестов, являются абсурдными».

Про якобы получение денег от американского офиса

Что сказали в сюжете на ТВ? На госТВ сообщили, что после того, как транш заблокировал Департамент по гуманитарной деятельности Беларуси, «в дело вступила компания PandaDOC». «В ноябре 2019-го к директору ООО „Пандадок“ Дмитрию Рабцевичу обратился директор по финансам американского офиса Бибек Бхаттари и попросил оказать финансовую помощь тому же Центру по продвижению прав женщин, сославшись на то, что их компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования этой организации. Как выяснили оперативники, руководитель минской дочки не по своей воле был втянут в схему финансирования протестов», — сообщает госТВ.

Что говорят в центре? «Мы не получали никаких денег из США ни от Бибека Бхаттари, ни от какой-либо другой американской организации. Мы не знакомы с этим человеком и даже никогда не слышали о нем и не знали о его существовании — как и он, вероятнее всего, о нас».