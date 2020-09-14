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ГПК: паспорт архиепископа Кондрусевича признан недействительным

14.09.2020 13:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: catholic.by

Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич 31 августа не был допущен на территориию Беларуси. Он возвращался домой из Польши.

С запросом он обратился в Государственный пограничный комитет. И получил ответ за подписью председателя комитета Анатолия Лаппо. Руководитель ГПК сообщает, что Митрополиту Минско-Могилёвскому было отказано во въезде на территорию Беларуси в связи с тем, что его паспорт гражданина РБ был признан органами внутренних дел недействительным. Для дальнейшего разбирательства руководитель ГПК предлагает Кондрусевичу обращаться в МВД. Архиепископ намерен сделать это, сообщает сайт Catholic.by. Он надеется на скорейшее возвращение на родину.

 
 
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Председатель Конференции Католических Епископов в Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич 31 августа не был допущен на территориию Беларуси. Он возвращался домой...
 
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