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Белорусские военные примут участие в учениях «Кавказ-2020»

14.09.2020 13:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: mil.by

Учение пройдет 21 – 26 сентября на полигонах России.

К участию в учении от Вооруженных Сил Республики Беларусь привлекается батальонная тактическая группа механизированной бригады, сообщили в Минобороны.

Всего к проведению учения «Кавказ-2020» планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Учение пройдет в два этапа. На первом этапе органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по учению условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц учения в интересах отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе проведения совместных боевых действий.

В ходе учения предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развёртывания и ведения территориальной обороны.

 
 
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Учение пройдет 21 – 26 сентября на полигонах России.
 
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