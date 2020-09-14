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Посол Беларуси в Нидерландах осудил насилие со стороны ОМОНа и выступил за реформы
Источник материала: Навiны
Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко в интервью телеканалу NOS (входит в структуру нидерландского общественного телевещателя NPO) осудил насилие силовиков в отношении протестующих белорусских граждан.
По его словам, пишет БелаПАН, насилие нельзя оправдать и «ответственный за это ОМОН» нужно призвать к ответу и наказать. Вместе с тем он обратил внимание, что «уровень насилия уже значительно снизился».
Евдоченко заявил, что Беларусь «срочно нуждается в далеко идущих реформах по всем направлениям — в экономике, политике, социальной сфере». Однако, по его мнению, протесты и его лидеры не решат проблемы в стране. «Я не знаю госпожу [Светлану] Тихановскую, никогда не встречал ее, и она, должно быть, хорошая домохозяйка, но моей стране нужен другой лидер — с большим опытом. В противном случае я предвижу гражданскую войну», — заявил дипломат.
Он констатировал, что Беларусь «на 95% экономически зависима от России». По его словам, «придумать новый флаг или новый гимн для страны довольно легко», но отношения с Россией — «самая сложная часть тех изменений, которые мы хотели бы видеть».
Евдоченко выразил надежду на поддержку и совет со стороны Нидерландов и ЕС: «Мы можем извлечь уроки из вашего опыта, и моя работа — развивать тесные связи в Европейском союзе».
По мнению посла, новое будущее Беларуси с реформами возможно при Александре Лукашенко. «Нам придется вовлечь его в диалог, в котором будут участвовать многие другие стороны», — подчеркнул он.
Вместе с тем на вопрос о его действиях, если окажется, что большинство граждан Беларуси хотят избавиться от Лукашенко, дипломат ответил: «Тогда я подчинюсь людям».
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Кроме того, за поддержку участников мирной акции в Дели, которые выражали солидарность с белорусами, в конце августа был уволен третий секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра.
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Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко в интервью телеканалу NOS (входит в структуру нидерландского общественного телевещателя NPO) осудил насилие силовиков...
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