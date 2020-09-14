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Посол Беларуси в Нидерландах осудил насилие со стороны ОМОНа и выступил за реформы

14.09.2020 13:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко в интервью телеканалу NOS (входит в структуру нидерландского общественного телевещателя NPO) осудил насилие силовиков в отношении протестующих белорусских граждан.

По его словам, пишет БелаПАН, насилие нельзя оправдать и «ответственный за это ОМОН» нужно призвать к ответу и наказать. Вместе с тем он обратил внимание, что «уровень насилия уже значительно снизился».

Евдоченко заявил, что Беларусь «срочно нуждается в далеко идущих реформах по всем направлениям — в экономике, политике, социальной сфере». Однако, по его мнению, протесты и его лидеры не решат проблемы в стране. «Я не знаю госпожу [Светлану] Тихановскую, никогда не встречал ее, и она, должно быть, хорошая домохозяйка, но моей стране нужен другой лидер — с большим опытом. В противном случае я предвижу гражданскую войну», — заявил дипломат.

Он констатировал, что Беларусь «на 95% экономически зависима от России». По его словам, «придумать новый флаг или новый гимн для страны довольно легко», но отношения с Россией — «самая сложная часть тех изменений, которые мы хотели бы видеть».

Евдоченко выразил надежду на поддержку и совет со стороны Нидерландов и ЕС: «Мы можем извлечь уроки из вашего опыта, и моя работа — развивать тесные связи в Европейском союзе».

По мнению посла, новое будущее Беларуси с реформами возможно при Александре Лукашенко. «Нам придется вовлечь его в диалог, в котором будут участвовать многие другие стороны», — подчеркнул он.

Вместе с тем на вопрос о его действиях, если окажется, что большинство граждан Беларуси хотят избавиться от Лукашенко, дипломат ответил: «Тогда я подчинюсь людям».

15 августа посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня публично поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты, и осудил насилие со стороны силовиков. Дипломат подал в отставку, 24 августа Лукашенко освободил его от должности.

18 августа посол Беларуси в Испании Павел Пустовой выступил с заявлением, в котором призвал белорусские власти провести пересчет голосов на президентских выборах 9 августа. 31 августа Лукашенко уволил его своим указом за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

За отставку Лукашенко после событий, последовавших за 9 августа, выступил бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

Кроме того, за поддержку участников мирной акции в Дели, которые выражали солидарность с белорусами, в конце августа был уволен третий секретарь по торгово-экономическим вопросам посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра.

 
 
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Посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко в интервью телеканалу NOS (входит в структуру нидерландского общественного телевещателя NPO) осудил насилие силовиков...
 
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