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На торгах 14 сентября упали все основные валюты
Источник материала: Навiны
Все основные иностранные валюты сдали свои позиции по итогам торгов на БВФБ 14 сентября.
Свои сессии они завершили на следующих позициях:
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Все основные иностранные валюты сдали свои позиции по итогам торгов на БВФБ 14 сентября. Свои сессии они завершили на следующих позициях:
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