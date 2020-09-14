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СПЧ ООН рассмотрит белорусский вопрос
Источник материала: Навiны
Совет Организации Объединенных Наций по правам человека рассмотрит белорусский вопрос.
Как сообщается, на очередной сессии международного правозащитного органа в системе ООН будет обсуждена ситуация в Беларуси после президентских выборов.
Очередная сессия совета пройдет с 14 сентября до 2 октября.
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Совет Организации Объединенных Наций по правам человека рассмотрит белорусский вопрос. Как сообщается, на очередной сессии международного правозащитного органа...
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