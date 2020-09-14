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В байнете - вторая волна трояна Emotet. Как не «заразиться» им через письмо
Источник материала: Tut.by
В байнете выявлена вторая волна активности заражения трояном Emotet. Об этом
Троян Emotet, предлагающий услугу транспортировки, в том числе и другим семействам вредоносного программного обеспечения, известен не первый год. В июле 2020 года была вновь отмечена активность вируса, которая больше направлена на перенос вредоносного программного обеспечения, чем в виде банковского трояна.
ВПО Emotet, как правило, распространяется через документы вложенные в электронные письма, и использует переписку, обнаруженную на уже скомпрометированных учетных записях. Электронные письма могут быть присланы:
В этой ситуации сотрудники, как правило, являются самым слабым звеном в цепочке информационной безопасности. Поэтому важно, чтобы они умели распознавать фишинговые письма, которые могут содержать различные вредоносные программы, и не открывали полученные вложения — иначе это может привести к реализации различных видов кибер-мошенничества, включая заражение сети всей организации.
Троян чаще всего прикрепляется в виде документов Office, конфигурации которых содержат инструменты для выполнения различных функций. Некоторые узкоспециализированные модули предназначены для компрометации электронной почты, в то время как другие сосредоточены на краже аутентификационных данных, хранящихся в браузере, одни позволяют осуществлять DDoS, а другие могут распространять вирусы-вымогатели.
Здесь перечислены выявленные CERT.BY признаки распространения и заражения трояном Emotet. Нажмите, чтобы раскрыть
Адреса-отправители:
Ссылки, содержащиеся в рассылаемых электронных письмах:
Хеш рассылаемых Office-файлов:
Обращение на командные центры:
Дополнительная информация по признакам распространения и заражения доступна по
Нужно быть очень осторожным при получении письма с вложением даже от знакомого человека. Если есть малейшие сомнения относительно содержания или вложения электронного письма, стоит связаться с отправителем по телефону или по альтернативному каналу и уточнить необходимые детали сообщения, в противном случае необходимо обратится в службу обеспечения информационной безопасности организации.
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В июле 2020 года была вновь отмечена активность вируса.
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