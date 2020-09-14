Что такое миофасциальный болевой синдром

Источник материала: Tut.by

Внезапно возникающая боль — тревожный звоночек, который говорит о том, что с организмом не все в порядке. Причин боли очень много. Вместе с тем бывают ситуации, когда, даже пройдя все возможные исследования, найти «виновника» дискомфорта не удается. В подобных случаях речь может идти о миофасциальном болевом синдроме.

О том, почему возникает миофасциальный болевой синдром, его симптомах и методах лечения информационному порталу «Здоровые люди» (24health.by) рассказал врач-травматолог-ортопед, врач мануальной терапии, заместитель главного врача по медицинской части 20-й городской поликлиники Минска Андрей Бородич.



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Почему возникает миофасциальный болевой синдром

Миофасциальный болевой синдром — хроническое патологическое состояние, обусловленное формированием локальных мышечных спазмов или уплотнений, которые представлены болевыми точками (триггерами). Как пояснил Андрей Бородич, триггерные точки расположены в мышцах. Эти уплотнения вызывают в мышцах дисфункцию. Проще говоря, мешают ей адекватно работать и функционировать.

— Миофасциальный болевой синдром — функциональное нарушение, которое, если не лечить, вполне может нарушить структуру мышцы, органа и т. д. А это уже требует более серьезной терапии вплоть до хирургического вмешательства.

Мышцы человека, его органы, нервы, сосуды покрывает соединительная оболочка — фасция. При резком движении, падении, поднятии тяжестей могут происходить фасциальные дисторсии.

— Чаще всего этому способствует малоподвижный образ жизни, когда человек в течение длительного периода времени находится в одном положении, например, сидит. Стать причиной дисторсии фасции может также резкое движение или выполнение однотипных манипуляций, когда работает только одна группа мышц, другие же бездействуют. За счет этого происходит их дисфункция и, как следствие, возникает миофасциальный болевой синдром.

Например, при сидячем образе жизни ягодичные мышцы не получают необходимую им нагрузку. В результате в действие включаются смежные (если какие-то мышцы не функционируют, их роль берут на себя другие, например, грушевидные). С течением времени, если ничего не предпринимать, развивается синдром грушевидной мышцы. По симптоматике его можно принять за остеохондроз или межпозвонковую грыжу. На самом же деле происходит спазм этих мышц и защемление седалищного нерва.

Именно из-за схожести по своим симптомам с другими заболеваниями (остеохондрозом, артрозом, миозитом, теносиновитом) миофасциальный болевой синдром требует тщательной диагностики.

— Человека направляют на анализы, инструментальные исследования, рентгенограмму и т. д. Как правило, результаты хорошие, в редких случаях диагностируют начальные признаки остехондроза либо остеоартрита. Назначают терапию, но облегчения человеку она не приносит.

Факторы риска миофасциального болевого синдрома:

малоподвижный образ жизни;

стереотипность движений (приводят к перенапряжению мышц и неправильному распределению тонуса);

резкие движения (может привести к микротравме мышечных волокон);

патологии позвоночника (нагрузка на мышцы распределяется неравномерно);

вынужденная поза, находиться в которой приходится длительное время (мышцы перенапряжены);

травмы и ушибы (могут нарушить целостность мышечных волокон);

стрессы и эмоциональное перенапряжение (приводят мышцы к тоническому напряжению).

Симптомы миофасциального болевого синдрома

Человек ощущает боль (она может буквально изматывать человека). Скованность и ограниченность в движениях, усталость и перенапряжение, неприятные ощущения в той или иной области.

— При миофасциальном синдроме человек интуитивно пытается себе помочь. Потянуть, выпрямить ту мышцу, которая болит. Когда появляются триггерные точки, фасциальные дисторсии, мы, еще не понимая, что это значит, пытаемся надавить на них пальцами, помассировать это место.

Дисторсии фасций могут образоваться практически в любой части человеческого организма. Поэтому назвать конкретные места, которые наиболее подвержены миофасциальному болевому синдрому, практически невозможно: болеть может от височно-нижнечелюстного сустава до подошвенной фасции.

Выделяют три формы миофасциального синдрома: острую, подострую и хроническую. При острой форме болит постоянно, причем боль усиливается во время движения. При подострой форме миофасциального болевого синдрома болезненные ощущения возникают лишь при движении, в состоянии покоя они не беспокоят. Хроническая форма характеризуется болью при нажатии на триггерную точку, при движениях может появиться чувство дискомфорта.

Диагностика и лечение

Как рассказал Андрей Бородич, миофасциальный болевой синдром не представляет опасности для жизни, но может выматывать физически, отражаться на психоэмоциональном состоянии человека.

Лечение заболевания заключается в применении физиотерапии (ударно-волновая терапия, стимуляции, лазеротерапия, синусоидальные модульные токи). Неплохо себя зарекомендовала иглорефлексотерапия. Эффективна в отношении миофасциального болевого синдрома мануальная терапия (с помощью специальных техник врачи воздействуют непосредственно на триггерные точки).

Чтобы миофасциальный болевой синдром больше не развился, специалист советует быть активными. Причем каждый день.

— Между «посидеть» и «пройтись» выбор лучше сделать в пользу движения. Следите за своей осанкой, не сутультесь. Каждый день выполняйте хотя бы небольшой комплекс упражнений. Кстати, упражнения, которые заставляют работать еще и глубокие мышцы (например, упражнения на фитболе), — отличный способ избежать миофасциального болевого синдрома.

Кроме того, в течение дня необходимо соблюдать питьевой режим.