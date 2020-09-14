Психолог показал простую таблицу, которая поможет отличить любовь от влюбленности и страсти

Источник материала: Tut.by

Понять, что это любовь, а не влюбленность, страсть, привычка или что-то еще, довольно трудно. Только не говорите, что никогда не сомневались в своих чувствах! По каким критериям оценивать свое состояние? И чем именно отличается любовь от всего остального? LADY задала все эти вопросы специалисту и попросила максимально просто на них ответить.



Сергей ЗизюкПсихолог. Ведет блог о психологии в Instagram Психолог. Ведетв Instagram

Чтобы «собрать» любовь, нужны три компонента

Вопросы, что такое любовь и как ее распознать, — вечные, сложные и философские. Она не бывает статичной, изменяется с течением времени и принимает различные формы, уникальные для каждой отдельной пары. Но общие закономерности в ней все-таки существуют.

В любви можно выделить три основных компонента.

Первый — это эмоциональная близость. Она заключается в том, что любящие чувствуют себя в некотором смысле связанными друг с другом, и проявляется в ощущении радости от того, что любимый человек рядом, искреннем интересе к нему, желании заботиться, поддерживать и всячески делать его жизнь лучше.

Второй компонент — это физическое влечение. Оно отвечает за сексуальную составляющую отношений и другие проявления физической близости: прикосновения, объятия и поцелуи.

Третий компонент — это добровольные обязательства перед партнером. Сюда попадают преданность, верность, распределение ролей в паре и прочие договоренности. Этот компонент носит рациональный характер. Именно он отвечает за долгосрочность отношений, поскольку эмоциональная близость может теряться в периоды конфликтов, а сексуальное влечение так или иначе притупляется с течением времени. Аналогом этого аспекта является та самая клятва «быть в болезни и здравии…», которую произносят при заключении брака.



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По одному компоненту в сухом остатке дают следующие формы отношений: когда присутствует только эмоциональная близость — это, по сути, дружба, присутствие только физического влечения является страстью, а наличие одних только обязательств приводит к рациональному расчету.

А чем любовь отличается от влюбленности?

Сочетания трех названных компонентов в разных вариациях дают более сложные формы отношений.

Когда эмоциональная близость встречается с физическим влечением, а обязательства еще не сформировались — возникает влюбленность. Когда между людьми присутствует страсть и они по каким-то причинам решили считать себя парой до того, как между ними сформировалась эмоциональная близость, это превращается в одну из деструктивных форм отношений, так называемую слепую любовь.

Когда же эмоциональная близость сочетается с добровольными обязательствами, но между людьми нет сильной страсти и их это устраивает, либо когда с течением времени она закономерно теряет свою интенсивность — это становиться любовью-дружбой. Это тот вариант отношений, к которому нужно стремиться в перспективе, потому что именно наличие уважения, искреннего интереса и добровольного долга перед партнером являются залогом счастливых долгосрочных отношений, когда сексуальная активность идет на спад.

Наконец, сочетание всех трех компонентов — и есть любовь. Важное условие, чтобы считать это любовью: все должно быть взаимно. В противном случае, когда один человек испытывает к другому интерес, сексуальное влечение и вкладывается в него, не получая ничего взамен, скорее напоминает мазохизм.

компоненты (формы отношений) эмоциональная близость физическое влечение добровольные обязательства дружба + - - страсть - + - рациональный расчет - - + влюбленность + + - любовь-дружба + - + слепая любовь - + + любовь + + +