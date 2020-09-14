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Новый VR-шлем от Facebook утек в сеть раньше времени (видео)
Источник материала: Onliner
В интернете
Базируется шлем на платформе Snapdragon XR2, которая создана специально для AR- и VR-устройств. В этом кроется первое отличие от предыдущего Oculus Quest с обычным Snapdragon 835. Суммарное разрешение обоих дисплеев (по одному на каждый глаз) составляет «почти 4K», пикселей примерно вдвое больше, чем в оригинальном Oculus Quest. Среди других улучшений — 6 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ и до 256 ГБ хранилища вместо максимальных 128 ГБ в дебютном поколении.
При этом неизвестной остается частота обновления экрана. В первом поколении Oculus Quest этот параметр составлял 72 Гц, а здесь ожидается 90 либо 120 Гц.
Предположительно, стоимость составит $399 за версию с памятью на 256 ГБ — такая сумма была указана на ныне удаленной странице Walmart.
для ПК, 115°, черный
для PlayStation, 100°, белый
для смартфона, зеленый/черный
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