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Новый VR-шлем от Facebook утек в сеть раньше времени (видео)

14.09.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В интернете появились характеристики и проморолик Oculus Quest 2 — второго поколения шлема виртуальной реальности от Facebook. Анонсировать устройство должны были позднее на этой неделе.

Базируется шлем на платформе Snapdragon XR2, которая создана специально для AR- и VR-устройств. В этом кроется первое отличие от предыдущего Oculus Quest с обычным Snapdragon 835. Суммарное разрешение обоих дисплеев (по одному на каждый глаз) составляет «почти 4K», пикселей примерно вдвое больше, чем в оригинальном Oculus Quest. Среди других улучшений — 6 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ и до 256 ГБ хранилища вместо максимальных 128 ГБ в дебютном поколении.

При этом неизвестной остается частота обновления экрана. В первом поколении Oculus Quest этот параметр составлял 72 Гц, а здесь ожидается 90 либо 120 Гц.

Предположительно, стоимость составит $399 за версию с памятью на 256 ГБ — такая сумма была указана на ныне удаленной странице Walmart.

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В интернете появились характеристики и проморолик Oculus Quest 2 — второго поколения шлема виртуальной реальности от Facebook. Анонсировать устройство должны были позднее...
 
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