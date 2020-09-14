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Почти «У нескладовае»: автомобиль со странным номером заметили в Москве

14.09.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чего только не увидишь за границей! Бывает даже, что самые привычные вещи там выглядят как-то иначе. Взять, к примеру, типовой белорусский регистрационный знак: на каждом автомобиле за окном таких по два — чего тут невиданного. И все же вряд ли вам доводилось встречать номер, подобный тому, что наш читатель недавно заметил в Москве на автомобиле Skoda Octavia.

Требования к автомобильным регистрационным знакам, выдаваемым на территории Беларуси, определены государственным стандартом СТБ 914-99. Там четко прописано, какие цифры и буквы, какой шрифт, цвет, расстояние между символами могут использоваться — в общем, все.

И вот символ «Y» на белорусских автомобильных номерах раньше не встречался. А у Skoda, что была замечена на московских дорогах, — вот он. Не похоже, что на знаке у автомобиля этот символ стерся и на самом деле там что-то другое, — скорее всего, это действительно «Y», почти «Y нескладовае».

Почти «У нескладовае»: автомобиль со странным номером заметили в Москве

Белорусам такие знаки, разумеется, сразу бросаются в глаза. И мы уже видели всякое, в том числе белорусские номера с 9-м регионом. Есть предположение, что таким образом некоторые водители пытались избежать штрафов за нарушение ПДД. К примеру, попадается такая машина на камеру скорости либо ее фотографируют за неправильную парковку. Номера белорусские, а единой базы нет (по крайней мере еще недавно не было) — соответственно, «письмо счастья» слать некому.

Впрочем, недавно был одобрен проект соглашения между Беларусью и Россией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, что некоторыми экспертами расценивается не иначе как шаг к созданию общей базы, благодаря которой российские и белорусские правоохранительные органы смогли бы получить доступ к информации о месте регистрации владельцев транспортных средств, прошлых нарушениях и так далее.

К слову, использование подложных регистрационных знаков (если такой факт выявлен) в России является нарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 12.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 
 
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Чего только не увидишь за границей! Бывает даже, что самые привычные вещи там выглядят как-то иначе. Взять, к примеру, типовой белорусский регистрационный знак: на...
 
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