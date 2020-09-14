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Из старого пикапа сделали очень необычный пикап
Источник материала: Onliner
Редко когда объявление о продаже подержанного Chevrolet Colorado будет обсуждаться в американских СМИ. За океаном данный пикап воспринимается людьми примерно так же, как у нас Renault Duster. Но после доработки в ателье Kentucky Cool Cars многие журналисты обратили внимание на этот Colorado 2005 года выпуска.
Машина будет продана через аукцион Mecum в ноябре текущего года. После доработки внедорожный пикап превратился в заниженный кабриолет с открытым кузовом и полностью переделанным салоном. Colorado получил обрезанное лобовое стекло, словно лезвием скошенные боковые двери и необычную аэрографию. Штатные колеса уступили место 22-дюймовым, а подвеску занизили так сильно, что диски теперь прячутся в колесных арках. Изменили также тюнеры и развал на передней оси.
Пневматические элементы задней подвески на виду, так как у Chevrolet нарочно оставили открытым кузов за вторым рядом кресел. Ну и вишенка на торте — мощная аудиосистема и DVD. Под капотом — 3,5-литровый 5-цилиндровый мотор мощностью 220 л. с. Крутящий момент — 305 Н·м. Ожидается, что эксклюзивный кабриолет будет продан за $75—100 тыс.
бежевый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
синий, седан, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
зеленый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
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Редко когда объявление о продаже подержанного Chevrolet Colorado будет обсуждаться в американских СМИ. За океаном данный пикап воспринимается людьми примерно так же, как у...
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