Из старого пикапа сделали очень необычный пикап

Источник материала: Onliner

Редко когда объявление о продаже подержанного Chevrolet Colorado будет обсуждаться в американских СМИ. За океаном данный пикап воспринимается людьми примерно так же, как у нас Renault Duster. Но после доработки в ателье Kentucky Cool Cars многие журналисты обратили внимание на этот Colorado 2005 года выпуска.





Машина будет продана через аукцион Mecum в ноябре текущего года. После доработки внедорожный пикап превратился в заниженный кабриолет с открытым кузовом и полностью переделанным салоном. Colorado получил обрезанное лобовое стекло, словно лезвием скошенные боковые двери и необычную аэрографию. Штатные колеса уступили место 22-дюймовым, а подвеску занизили так сильно, что диски теперь прячутся в колесных арках. Изменили также тюнеры и развал на передней оси.





Пневматические элементы задней подвески на виду, так как у Chevrolet нарочно оставили открытым кузов за вторым рядом кресел. Ну и вишенка на торте — мощная аудиосистема и DVD. Под капотом — 3,5-литровый 5-цилиндровый мотор мощностью 220 л. с. Крутящий момент — 305 Н·м. Ожидается, что эксклюзивный кабриолет будет продан за $75—100 тыс.







