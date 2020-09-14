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Из старого пикапа сделали очень необычный пикап

14.09.2020 14:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Редко когда объявление о продаже подержанного Chevrolet Colorado будет обсуждаться в американских СМИ. За океаном данный пикап воспринимается людьми примерно так же, как у нас Renault Duster. Но после доработки в ателье Kentucky Cool Cars многие журналисты обратили внимание на этот Colorado 2005 года выпуска.

Из старого пикапа сделали очень необычный пикап

Машина будет продана через аукцион Mecum в ноябре текущего года. После доработки внедорожный пикап превратился в заниженный кабриолет с открытым кузовом и полностью переделанным салоном. Colorado получил обрезанное лобовое стекло, словно лезвием скошенные боковые двери и необычную аэрографию. Штатные колеса уступили место 22-дюймовым, а подвеску занизили так сильно, что диски теперь прячутся в колесных арках. Изменили также тюнеры и развал на передней оси.

Из старого пикапа сделали очень необычный пикап

Пневматические элементы задней подвески на виду, так как у Chevrolet нарочно оставили открытым кузов за вторым рядом кресел. Ну и вишенка на торте — мощная аудиосистема и DVD. Под капотом — 3,5-литровый 5-цилиндровый мотор мощностью 220 л. с. Крутящий момент — 305 Н·м. Ожидается, что эксклюзивный кабриолет будет продан за $75—100 тыс.

Из старого пикапа сделали очень необычный пикап
Из старого пикапа сделали очень необычный пикап
Chevrolet Lacetti I, 2007 г.в., 157 000 км
бежевый, хетчбэк, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
9747 р.
3750$ / 3166€
Chevrolet Cruze I Рестайлинг, 2015 г.в., 80 000 км
синий, седан, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
22 093 р.
8500$ / 7177€
Chevrolet Tracker II, 2000 г.в., 212 433 км
зеленый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
10 839 р.
4170$ / 3521€
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Редко когда объявление о продаже подержанного Chevrolet Colorado будет обсуждаться в американских СМИ. За океаном данный пикап воспринимается людьми примерно так же, как у...
 
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