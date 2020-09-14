Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гайдукевич: большинство наших граждан хотят жить в союзе с Россией

К встрече лидеров Беларуси и России в Сочи приковано пристальное внимание общества, экспертов и СМИ.

То, что она пройдет с глазу на глаз, и никто из журналистов не будет проинформирован о ее деталях, не только подогревает дополнительный интерес к ней, но и дает новую дозу адреналина белорусской оппозиции. Какие варианты развития событий стоит ожидать в ближайшее время, слушателям радио Sputnik рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента, известный белорусский политик Олег Гайдукевич.

"Убежден в серьезности разговора, и весь спектр обсуждаемых вопросов потребует значительного времени. Нужен план пошагового движения к разрешению проблемных вопросов нашей интеграции, нужен новый уровень укрепления нашего суверенитета, который базируется на отношениях с Россией. Наша внутриполитическая ситуация, которую нужно разрешить путем диалога, также будет обсуждаться. Оптимистично смотрю на встречу лидеров, убежден, что сильная Россия, это сильная Беларусь, а сильная Беларусь - это сильная Россия, большинство наших граждан хотят жить в союзе", - отметил политик.

Комментарий известного политика, парламентария, лидера ЛДПБ Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.