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Милиция отреагировала на обращение о пытках на Окрестина, но её ответ «поразил цинизмом»
Источник материала: KYKY>
Милиция отреагировала на обращение по поводу пыток на Окрестина. Об этом сообщает «Правовая инициатива» (НГО, миссия которой, как она сама о ней говорит, – «содействие построению в Беларуси правового государства, соблюдению прав человека и повышению правовой культуры граждан»).
В своем телеграм-канале «Правовая инициатива»
Сегодня мы получили ответ, который подготовил начальник ЦИП, господин [Евгений] Шапетько. Тот самый, который вчера в сюжете СТВ
Ответ поражает своим цинизмом: «ГУВД Мингорисполкома приняты меры по поддержанию безопасности, недопущению провокаций и насилия, а также по недопущению распространения ложной информации, дискредитирующей органы внутренних дел».
Обложка носит иллюстративный характер. Автор: Анна Бекерская.
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Милиция отреагировала на обращение по поводу пыток на Окрестина. Об этом сообщает «Правовая инициатива» (НГО, миссия которой, как она сама о ней говорит, –...
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