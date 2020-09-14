Милиция отреагировала на обращение о пытках на Окрестина, но её ответ «поразил цинизмом»

Источник материала: KYKY

Милиция отреагировала на обращение по поводу пыток на Окрестина. Об этом сообщает «Правовая инициатива» (НГО, миссия которой, как она сама о ней говорит, – «содействие построению в Беларуси правового государства, соблюдению прав человека и повышению правовой культуры граждан»).

В своем телеграм-канале «Правовая инициатива» пишет : «После многочисленных свидетельств пыток и бесчеловечных условий в ЦИП [на Окрестина] «Правовая инициатива» обратилась к начальнику ГУВД с требованием: взять на личный контроль условия содержания и поручить всем подначальным сотрудникам органов внутренних дел в обязательном порядке не применять пытки, жестокое, бесчеловечное либо унижающее достоинство обращение по отношению к задержанным.

Сегодня мы получили ответ, который подготовил начальник ЦИП, господин [Евгений] Шапетько. Тот самый, который вчера в сюжете СТВ отмечал главным достижением отсутствие смертей в изоляторе.

Ответ поражает своим цинизмом: «ГУВД Мингорисполкома приняты меры по поддержанию безопасности, недопущению провокаций и насилия, а также по недопущению распространения ложной информации, дискредитирующей органы внутренних дел».

Вчера на гостелеканале СТВ в сюжете о ЦИП на Окрестина начальник изолятора Евгений Шапетько заявил, что пенитенциарное учреждение почти полностью заполнено заключенными – на 90-100%. Он опроверг информацию об избиениях в изоляторе и похвастался, что на Окрестина никто не умер, хотя людей доставляли в ЦИП тысячами.

1 сентября эксперты ООН объявили о 450 случаях пыток после акций протеста в Беларуси. По информации организации, по состоянию на 1 сентября родственники как минимум шести человек не знали о местонахождении и состоянии здоровья их близких. В ООН утверждали, что располагают сведениями и об эпизодах насилия над детьми и женщинами, включая сексуальное насилие. По фактам избиений и пыток в Беларуси до сих пор нет ни одного уголовного дела.

Обложка носит иллюстративный характер. Автор: Анна Бекерская.

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