ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милиция отреагировала на обращение о пытках на Окрестина, но её ответ «поразил цинизмом»

14.09.2020 14:31 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Милиция отреагировала на обращение по поводу пыток на Окрестина. Об этом сообщает «Правовая инициатива» (НГО, миссия которой, как она сама о ней говорит, – «содействие построению в Беларуси правового государства, соблюдению прав человека и повышению правовой культуры граждан»).

В своем телеграм-канале «Правовая инициатива» пишет: «После многочисленных свидетельств пыток и бесчеловечных условий в ЦИП [на Окрестина] «Правовая инициатива» обратилась к начальнику ГУВД с требованием: взять на личный контроль условия содержания и поручить всем подначальным сотрудникам органов внутренних дел в обязательном порядке не применять пытки, жестокое, бесчеловечное либо унижающее достоинство обращение по отношению к задержанным. 

Сегодня мы получили ответ, который подготовил начальник ЦИП, господин [Евгений] Шапетько. Тот самый, который вчера в сюжете СТВ отмечал главным достижением отсутствие смертей в изоляторе. 

Ответ поражает своим цинизмом: «ГУВД Мингорисполкома приняты меры по поддержанию безопасности, недопущению провокаций и насилия, а также по недопущению распространения ложной информации, дискредитирующей органы внутренних дел».

  • Вчера на гостелеканале СТВ в сюжете о ЦИП на Окрестина начальник изолятора Евгений Шапетько заявил, что пенитенциарное учреждение почти полностью заполнено заключенными – на 90-100%. Он опроверг информацию об избиениях в изоляторе и похвастался, что на Окрестина никто не умер, хотя людей доставляли в ЦИП тысячами.
  • 1 сентября эксперты ООН объявили о 450 случаях пыток после акций протеста в Беларуси. По информации организации, по состоянию на 1 сентября родственники как минимум шести человек не знали о местонахождении и состоянии здоровья их близких. В ООН утверждали, что располагают сведениями и об эпизодах насилия над детьми и женщинами, включая сексуальное насилие. По фактам избиений и пыток в Беларуси до сих пор нет ни одного уголовного дела.

Обложка носит иллюстративный характер. Автор: Анна Бекерская.

Быстрая доставка новостей без цензуры – в нашем Telegram. Подпишитесь!

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция отреагировала на обращение по поводу пыток на Окрестина. Об этом сообщает «Правовая инициатива» (НГО, миссия которой, как она сама о ней говорит, –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко вылетел с рабочим визитом в Россию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика