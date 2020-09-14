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ГосТВ сняло очередной «шедевр»: на этот раз обвинили PandaDoc в финансировании митингов женщин
Источник материала: KYKY>
Сотрудники госТВ, видимо, прошли курсы режиссеров посредственных детективных сериалов – иначе объяснять искрометные репортажи о политических заключенных нам не представляется возможным.
12 сентября по ТВ
О том, почему эта версия не имеет ничего общего с реальностью, TUT.by рассказала директор центра Татьяна Стрижевская. Действительно, 20 мая Центр заключил с PandaDoc договор на предоставление безвозмездной спонсорской помощи. Компания согласилась дать денег, чтобы 1000 женщинам оказали бесплатную информационно-правовую помощь, а также, чтобы Центр купил себе рабочий компьютер и подключил юридический сервис.
В Центре рассказывают: «Размер выплаты спонсорской помощи составил 18 040 рублей. Данная сумма была получена в период от 22 мая по 19 августа 2020 год четырьмя частями и использовалась согласно целевому назначению. На 13 сентября остаток неизрасходованной суммы оказанной спонсорской помощи составляет 13 143 рублей». Сотрудники Центра также заявили, что готовы публично отчитаться за каждую потраченную копейку и уточнили: «С момента первого перечисления спонсорской помощи мы потратили 4897 рублей». Как сообщает TUT.by, эти деньги были потрачены на зарплаты работникам, оплату налогов, страховых взносов, мобильной связи, аренды и так далее.
И самое главное – Центр заявил, что не является ангажированной организацией: «За период май-август центр оказал юридическую поддержку 135 женщинам, обратившимся за помощью в сложных ситуациях <...> Ни одна полученная копейка спонсорской помощи не ушла, и не могла уйти на финансирование протестов, поскольку это не является сферой деятельности центра и напрямую противоречит профессиональному и этическому принципу правозащиты о соблюдении политической нейтральности и беспристрастности».
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Сотрудники госТВ, видимо, прошли курсы режиссеров посредственных детективных сериалов – иначе объяснять искрометные репортажи о политических заключенных нам не...
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