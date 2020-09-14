ГосТВ сняло очередной «шедевр»: на этот раз обвинили PandaDoc в финансировании митингов женщин

Источник материала: KYKY

Сотрудники госТВ, видимо, прошли курсы режиссеров посредственных детективных сериалов – иначе объяснять искрометные репортажи о политических заключенных нам не представляется возможным.

12 сентября по ТВ пустили сюжет по «делу PandaDoc», в котором, в том числе, обвинили компанию в финансировании женских маршей. Нет, по версии госжурналистов, Микадо не давал кэш лично в руки беларускам. На ТВ рассказали, что компания давала деньги Центру по продвижению прав женщин, который возглавляла жена топ-менеджера PandaDoc. Цитируем: «История о том, как за так называемыми мирными маршами женщин стоят зарубежные деньги. А в проплаченные схемы втягивают и белорусские компании. Речь идет о печально известной компании PandaDOC. Как выяснили оперативники, Центр по защите прав женщин, зарегистрированный в Минске, использовали для финансирования женских маршей».

О том, почему эта версия не имеет ничего общего с реальностью, TUT.by рассказала директор центра Татьяна Стрижевская. Действительно, 20 мая Центр заключил с PandaDoc договор на предоставление безвозмездной спонсорской помощи. Компания согласилась дать денег, чтобы 1000 женщинам оказали бесплатную информационно-правовую помощь, а также, чтобы Центр купил себе рабочий компьютер и подключил юридический сервис.

В Центре рассказывают: «Размер выплаты спонсорской помощи составил 18 040 рублей. Данная сумма была получена в период от 22 мая по 19 августа 2020 год четырьмя частями и использовалась согласно целевому назначению. На 13 сентября остаток неизрасходованной суммы оказанной спонсорской помощи составляет 13 143 рублей». Сотрудники Центра также заявили, что готовы публично отчитаться за каждую потраченную копейку и уточнили: «С момента первого перечисления спонсорской помощи мы потратили 4897 рублей». Как сообщает TUT.by, эти деньги были потрачены на зарплаты работникам, оплату налогов, страховых взносов, мобильной связи, аренды и так далее.

И самое главное – Центр заявил, что не является ангажированной организацией: «За период май-август центр оказал юридическую поддержку 135 женщинам, обратившимся за помощью в сложных ситуациях <...> Ни одна полученная копейка спонсорской помощи не ушла, и не могла уйти на финансирование протестов, поскольку это не является сферой деятельности центра и напрямую противоречит профессиональному и этическому принципу правозащиты о соблюдении политической нейтральности и беспристрастности».