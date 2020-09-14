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Лукашенко и Путин не будут подписывать совместные документы и не выйдут к журналистам
14.09.2020 14:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: radiosputnik.ria.ru
В Сочи начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ограничений по времени для беседы не предусмотрено.
Как рассказал
Как уточняет российская сторона, подписания совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется.
Визит в Сочи – первая зарубежная поездка Лукашенко после президентских выборов. Россия признала их официальные итоги.
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В Сочи начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ограничений по времени для беседы не предусмотрено.
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