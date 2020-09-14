Лукашенко и Путин не будут подписывать совместные документы и не выйдут к журналистам

Источник материала: Ежедневник

фото: radiosputnik.ria.ru

В Сочи начались переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ограничений по времени для беседы не предусмотрено.

Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча пройдет наедине, без присутствия членов делегаций и журналистов. Особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках Союзного государства.

Как уточняет российская сторона, подписания совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется.

Визит в Сочи – первая зарубежная поездка Лукашенко после президентских выборов. Россия признала их официальные итоги.