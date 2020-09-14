EFJ требует немедленного освобождения всех задержанных в Беларуси сотрудников СМИ

Европейская федерация журналистов (EFJ) требует немедленного освобождения задержанных в Беларуси сотрудников СМИ.





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Как говорится в заявлении ЕФЖ, в Беларуси продолжается волна репрессий против журналистов — за минувшие выходные были задержаны 11 представителей СМИ, девять из них до сих пор остаются в заключении.

«Мы требуем их немедленного освобождения и призываем положить конец многочисленным случаям запугивания, — завил генеральный секретарь Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес. — Мы еще раз призываем ОБСЕ, Совет Европы и Европейский союз принять конкретные меры против тех, кто фальсифицировал выборы и пытается построить стену молчания о массовых демонстрациях. Чего мы ждем, чтобы наложить санкции на виновных? Чего мы ждем, чтобы отправить международную миссию для наблюдения за продолжающимися нарушениями прав человека?»

По данным Белорусской ассоциации журналистов, 12-13 сентября были задержаны и остаются за решеткой в ожидании судов: в Минске Екатерина Андреева, Максим Горченок, Александр Васюкович, Владимир Гридин, Егор Калягин, в Гомеле — Лариса Щирякова и Андрей Толчин, в Могилеве — Алесь Соболевскиий, в Витебске — Дмитрий Казакевич, в Бобруйске — Александр Чигирь.

Накануне в Минске были также задержаны журналистка Татьяна Гаргалык, корреспондент телеканала «Белсат» Артем Лява (изъяты автомобиль, ноутбук и телефон), заместитель главного редактора сайта «Наша Ніва» Дмитрий Панковец и главный редактор сайта dev.by Наталья Провалинская. Все они отпущены из милиции через несколько часов.