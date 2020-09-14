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Богослов: человека, который придумал «дело Кондрусевича», наверное, премировали, а надо было уволить
Источник материала: Навiны
Белорусский политолог и богослов Наталья Василевич считает большой ошибкой Минска сначала
По ее словам, «опять выстрелили себе же в ногу», так как в Беларуси работу Кондрусевича «спокойно могут продолжать делать другие иерархи».
«Председатель Конференции католических епископов Беларуси находится в Европе. Из Польши поехал в Литву, потом может хоть в Берлин, хоть в Рим… И везде он может рассказывать о том беззаконии, которое творится в Беларуси в отношении всех граждан (в т.ч. и в отношении его лично). Ему будут верить. Сейчас у него статус "гонимый епископ церкви"», — заявила Василевич в комментарии
Эксперт подчеркнула, что у белорусских властей «нет другого паттерна взаимодействия, кроме как давить силой, запугивать или шантажировать»: «Им кажется, что таким образом можно повлиять на кого-то — на самого Кондрусевича, на католиков в Беларуси, на Ватикан, и заставить их действовать так, как хотят власти».
Политолог говорит, что «человека, который придумал «дело Кондрусевича», наверное, премировали, а надо было уволить». «Единственное, что удалось продемонстрировать, так это способность махать руками в приступе истерики "да они у меня еще попляшут!", "да я им покажу!". Типичное самодурство для демонстрации, кто тут власть. Эти методы работают только для эмоциональной разрядки, но не работают для достижения целей», — считает она.
Василевич уверена, что ситуация с Кондрусевичем не решила никаких проблем власти, так как «католики еще менее лояльны; для Ватикана это сигнал крайне недружественный, и белорусский режим, как возможный партнер, выглядит неадекватным; позиция церкви в публичной сфере стала только еще более четкой; статус архиепископа, как гонимого, вырос».
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Богослов: человека, который придумал «дело Кондрусевича», наверное, премировали, а надо было уволить
Белорусский политолог и богослов Наталья Василевич считает большой ошибкой Минска сначала запретить въезд в Беларусь архиепископу Тадеушу Кондру
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