Богослов: человека, который придумал «дело Кондрусевича», наверное, премировали, а надо было уволить

Белорусский политолог и богослов Наталья Василевич считает большой ошибкой Минска сначала запретить въезд в Беларусь архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, а после признать недействительным его паспорт .





По ее словам, «опять выстрелили себе же в ногу», так как в Беларуси работу Кондрусевича «спокойно могут продолжать делать другие иерархи».

«Председатель Конференции католических епископов Беларуси находится в Европе. Из Польши поехал в Литву, потом может хоть в Берлин, хоть в Рим… И везде он может рассказывать о том беззаконии, которое творится в Беларуси в отношении всех граждан (в т.ч. и в отношении его лично). Ему будут верить. Сейчас у него статус "гонимый епископ церкви"», — заявила Василевич в комментарии Naviny.by .

Эксперт подчеркнула, что у белорусских властей «нет другого паттерна взаимодействия, кроме как давить силой, запугивать или шантажировать»: «Им кажется, что таким образом можно повлиять на кого-то — на самого Кондрусевича, на католиков в Беларуси, на Ватикан, и заставить их действовать так, как хотят власти».

Политолог говорит, что «человека, который придумал «дело Кондрусевича», наверное, премировали, а надо было уволить». «Единственное, что удалось продемонстрировать, так это способность махать руками в приступе истерики "да они у меня еще попляшут!", "да я им покажу!". Типичное самодурство для демонстрации, кто тут власть. Эти методы работают только для эмоциональной разрядки, но не работают для достижения целей», — считает она.

Василевич уверена, что ситуация с Кондрусевичем не решила никаких проблем власти, так как «католики еще менее лояльны; для Ватикана это сигнал крайне недружественный, и белорусский режим, как возможный партнер, выглядит неадекватным; позиция церкви в публичной сфере стала только еще более четкой; статус архиепископа, как гонимого, вырос».

31 августа пограничники без объяснения причин не впустили главу католического епископата из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство.

1 сентября Александр Лукашенко заявил , что Кондрусевич попал в белорусско-российский список невъездных граждан.