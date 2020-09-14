«Мы возмущены фактами чудовищных издевательств и пыток». Более 160 российских ученых поддержали протестующих в Беларуси

Более 160 российских ученых, в том числе академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, выступили с открытым заявлением в поддержку протестующих в Беларуси.





Открытый для новых подписантов документ, как пишет БелаПАН, опубликован на сайте междисциплинарного научного сервера scientific.ru .

«Мы, российские ученые, с тревогой и надеждой следим за событиями в Беларуси, — говорится в заявлении. — Наши друзья и коллеги из соседней страны столкнулись с беспрецедентными фальсификациями в ходе выборов главы государства. Значительная часть белорусского общества не признает Александра Лукашенко легитимным президентом. Граждане Беларуси оскорблены обманом и игнорированием их политической воли; они выходят на улицы, чтобы отстоять свое право голоса».

Подписанты документа подчеркнули, что их дело — наука — несовместима с «сознательной ложью». Они выразили солидарность с «массовым неприятием официальной лжи, которое демонстрирует белорусское общество». Российские ученые восхищены «исключительной выдержкой и самоорганизацией участников мирных протестных акций», которые показывают миру «все новые примеры мужества и самопожертвования ради утверждения принципов разума, гражданской ответственности и человеческого достоинства».

«Для нас, ученых, именно объективные факты, доступные для всеобщей проверки, служат фундаментом познания и практики, — подчеркнули они. — Решения любых проблем начинается с получения достоверных фактов, позволяющим непредвзято прояснить ситуацию, отделить истину от лжи. Именно поэтому мы считаем, что честные и открытые выборы, способные объективно показать волю граждан Беларуси, — это естественный путь для вывода страны из нынешнего кризиса. Мы солидарны с белорусскими гражданами, выступающими за проведение таких выборов».

Российские ученые с сожалением констатировали, что власти Беларуси «отказываются от любого диалога с обществом, делая ставку на насилие и угрозы». «Мы каждый день с горечью узнаем о новых преследованиях граждан соседней страны, о произволе ее силовиков, — говорится в документе. — Мы возмущены фактами чудовищных издевательств и пыток, которым подверглись сотни жителей Беларуси. Ответственность за эти преступления, творимые сотрудниками «правоохранительных органов», лежит на нынешнем руководстве белорусского государства. У государственного террора нет и не может быть перспективы: эскалация лжи и насилия — это путь в никуда».

Подписанты документа также возмущены решением руководства РФ о признании Лукашенко избранным президентом. Они требуют отменить это решение и воздержаться от любого силового вмешательства в дела Беларуси. Определить легитимного президента, убеждены они, может только воля граждан Беларуси, однако проведение свободных выборов «несовместимо с репрессиями против политических оппонентов, развернутыми нынешним белорусским режимом».

«Нас очень тревожат планы фактического поглощения Беларуси Россией, активно обсуждаемые в СМИ, — отметили ученые. — Реализация подобных намерений обернется новыми бедами для обеих наших стран. При любых обстоятельствах развитие нормальных отношений с Беларусью возможно только при безоговорочном уважении ее государственного суверенитета. Мы хотим приезжать в Беларусь как друзья, а не как оккупанты».

«Мы желаем белорусским гражданам стойкости, мужества и мудрости, столь необходимых для мирного решения нынешних проблем. У нас нет сомнений в том, что вы можете превратить Беларусь в процветающую европейскую страну, живущую в дружбе со всеми своими соседями. Жыве Беларусь!» — говорится в документе.