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Белорусская толкательница ядра Виктория Колб дисквалифицирована на четыре года за допинг
Источник материала: Партизан
Белорусская толкательница ядра Виктория Колб дисквалифицирована на четыре года за применение допинга.
В пробе 26-летней спортсменки обнаружили лигандрол. Все результаты Виктории с 21 февраля 2020 года аннулированы, отсчет дисквалификации ведется с 30 марта 2020 года, сообщает сайт НАДА.
Виктория Колб — победительница молодежного чемпионата Европы-2015
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Белорусская толкательница ядра Виктория Колб дисквалифицирована на четыре года за применение допинга.
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