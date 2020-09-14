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Белорусская толкательница ядра Виктория Колб дисквалифицирована на четыре года за допинг

14.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская толкательница ядра Виктория Колб дисквалифицирована на четыре года за применение допинга.


В пробе 26-летней спортсменки обнаружили лигандрол. Все результаты Виктории с 21 февраля 2020 года аннулированы, отсчет дисквалификации ведется с 30 марта 2020 года, сообщает сайт НАДА.

Виктория Колб — победительница молодежного чемпионата Европы-2015
 
 
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Белорусская толкательница ядра Виктория Колб дисквалифицирована на четыре года за применение допинга.
 
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