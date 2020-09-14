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Налоговая признала атаку сайта "Кибер Партизанами"

14.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Беларуси Сергей Шкут сообщил Office Life, что в воскресенье и утром понедельника у пользователей были отдельные проблемы с личными кабинетами.



Но сейчас, по его словам, все работает в штатном режиме.

"Есть прецеденты. Они никоим образом не сказываются на функционале для плательщиков", - утверждает Шкут.

Ранее некоторые пользователи соцсетей, работающие в различных компаниях, сообщали, что у них возникли проблемы с авторизацией в личных кабинетах. 

Ответственность за неработающие сервисы налоговой взяла на себе группировка хакеров «Кибер Партизаны».

"Мы лишь начали совершать атаку на сайт Министерства по налогам и сборам, пока нашли незначительные уязвимости, которые помогут как минимум нарушить отчетные процедуры", — заявила группировка 13 сентября.

Также «Кибер Партизаны» намекнули сегодня, что если в течение суток власть не выпустит «всех политзаключенных» (список хакеры не опубликовали), то в стране начнется «подача информации и пропаганды с руки» этой кибергруппировки.
 
 
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Пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Беларуси Сергей Шкут сообщил Office Life, что в воскресенье и утром понедельника у пользователей были отдельные...
 
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