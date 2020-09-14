







Но сейчас, по его словам, все работает в штатном режиме.





"Есть прецеденты. Они никоим образом не сказываются на функционале для плательщиков", - утверждает Шкут.





Ранее некоторые пользователи соцсетей, работающие в различных компаниях, сообщали, что у них возникли проблемы с авторизацией в личных кабинетах.





Ответственность за неработающие сервисы налоговой взяла на себе группировка хакеров «Кибер Партизаны».





"Мы лишь начали совершать атаку на сайт Министерства по налогам и сборам, пока нашли незначительные уязвимости, которые помогут как минимум нарушить отчетные процедуры", — заявила группировка 13 сентября.





Также «Кибер Партизаны» намекнули сегодня, что если в течение суток власть не выпустит «всех политзаключенных» (список хакеры не опубликовали), то в стране начнется «подача информации и пропаганды с руки» этой кибергруппировки.