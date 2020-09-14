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Как белорусы выносили миллиарды с депозитов в августе
Источник материала: Партизан
Август чуть не стал для банковской системы Беларуси «черным» – масштабный отток вкладов, девальвация рубля, прекращение кредитования и зажим ликвидности.
Как именно развивалась паника на рынке депозитов можно наблюдать из свежей статистики Нацбанка по широкой денежной массе.
По данным Нацбанка за август белорусы вынесли из банковской системы 975,4 млн рублей в рублевых депозитах и по карт-счетам. Из них 270,8 млн рублей – это срочные вклады, остальные средства – деньги на карт-счетах и вкладах до востребования.
Подверглись урезанию и валютные вклады – их сняли на сумму $624,3 млн.
Примечательно, что благодаря безотзывным вкладам, скорость оттока средств по срочным депозитам в два-три раза меньше, чем по карт-счетам и вкладам, которые можно забрать сразу.
Если по первым уменьшение находится в районе 5-9% за месяц, то по вторым падение достигает 21%.
Инфографика: Myfin.by
Что в итоге?
Общую сумму потерь по вкладам в белорусских рублях и валюте можно оценить в 2,5 млрд белорусских рублей в эквиваленте.
Это вынудило Нацбанк ввести ограничения на предоставление ликвидности банкам, чтобы рублевая ликвидность не вышла на валютный рынок. Что привело к приостановке выдачи новых кредитов населению со стороны практически всех банков, а ставки по рублевым депозитам устремились вверх.
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Август чуть не стал для банковской системы Беларуси «черным» – масштабный отток вкладов, девальвация рубля, прекращение кредитования и зажим ликвидности.
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