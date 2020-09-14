Откат назад: у банков нет денег - все валюты снова подешевели на бирже

С начала сентября стоимость корзины валют снизилась уже на 3,06% — валютная корзина дешевела на всех без исключения торгах текущего месяца.





Курс доллара опустился на 0,0052 BYN до 2,5940 BYN/USD. С начала сентября американец уступил белорусскому рублю 0,0608 BYN. Объёмы торгов долларом сегодня выросли до 33 млн. USD.





Курс евро снизился на 0,0041 BYN до 3,0744 BYN/EUR. Стоимость евро снижается на всех торгах с начала сентября за исключением самых первых. Падение курса евро валюты с начала месяца составило 0,0863 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0061 BYN до 3,4647 BYN/100 RUB. Российский рубль с начала месяца обвалился на 0,1322 BYN.





Итоги минувшей недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль уже вторую неделю завершил укреплением сразу ко всем основным валютам:





курс доллара −0,0350 BYN (−1,33%);

курс евро −0,0426 BYN (−1,36%);

курс российского рубля −0,0389 BYN (−1,11%);

валютная корзина −1,24%.





Центробанк России

Сегодня в первой половине дня в Москве на бирже российскому рублю удалось немного подорожать к доллару и евро.





Банк России воспользовался этим для снижения официального курса доллара на завтра на 17 копеек до 74,7148 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра был опущен всего на 9 копеек до 88,5819 RUB/EUR.





Итоги прошедшей недели на валютном рынке РФ

Российский рубль немного укрепился к доллару и евро:





доллар −0,2927 RUB (−0,39%);

евро −0,3616 RUB (−0,41%).