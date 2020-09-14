Беспредел в законе: в Жодино майор милиции ударил женщину в лицо, но дело хотят завести против нее

EX-PRESS.BY Майор милиции, ударивший женщину в Жодино, опознан, а в городском Следственном комитете приняли заявление о совершенном преступлении, передает





Вечером 13 сентября жительница Жодино, которую во время мирного шествия ударил в лицо милиционер, вместе со своим адвокатом Марией Колесовой-Гудилиной приехала в Жодинский городской отдел Следственного комитета.





В отделе Следственного комитета приняли заявление о совершенном преступлении, пострадавшая получила направление на экспертизу. Сотрудник милиции, ударивший женщину в лицо, опознан.





Но...





На выходе из здания ГОВД женщину остановил начальник Инспекции по делам несовершеннолетних Дмитрий Краковский. Он показал ей видео с массовых мероприятий, в которых она якобы принимала участие и взял объяснение. После чего пообещал, что если будет составлен протокол, то, возможно, она будет задержана.





Накануне во время мирной акции протеста между жителями Жодино и сотрудниками милиции произошла словесная перепалка. При этом майор милиции внезапно ударил женщину в лицо — она упала на асфальт.





Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт. И даже когда она упала, он ее не отпускал.

От людского самосуда офицера спасли другие милиционеры — под крики «Позор!» его срочно отвели в микроавтобус без номерных знаков, который был припаркован тут же.







