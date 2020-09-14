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Беспредел в законе: в Жодино майор милиции ударил женщину в лицо, но дело хотят завести против нее

14.09.2020 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ГОВД, куда женщина пришла со своим адвокатом, показали видео с массовых мероприятий, в которых она якобы принимала участие.

Беспредел в законе: в Жодино майор милиции ударил женщину в лицо, но дело хотят завести против нее
фото носит иллюстративный характер
Майор милиции, ударивший женщину в Жодино, опознан, а в городском Следственном комитете приняли заявление о совершенном преступлении, передает EX-PRESS.BY

Вечером 13 сентября жительница Жодино, которую во время мирного шествия ударил в лицо милиционер, вместе со своим адвокатом Марией Колесовой-Гудилиной приехала в Жодинский городской отдел Следственного комитета.

В отделе Следственного комитета приняли заявление о совершенном преступлении, пострадавшая получила направление на экспертизу. Сотрудник милиции, ударивший женщину в лицо, опознан.

Но...

На выходе из здания ГОВД женщину остановил начальник Инспекции по делам несовершеннолетних Дмитрий Краковский. Он показал ей видео с массовых мероприятий, в которых она якобы принимала участие и взял объяснение. После чего пообещал, что если будет составлен протокол, то, возможно, она будет задержана.

Накануне во время мирной акции протеста между жителями Жодино и сотрудниками милиции произошла словесная перепалка. При этом майор милиции внезапно ударил женщину в лицо — она упала на асфальт.

Удар был такой силы, что женщина упала на асфальт. И даже когда она упала, он ее не отпускал.

От людского самосуда офицера спасли другие милиционеры — под крики «Позор!» его срочно отвели в микроавтобус без номерных знаков, который был припаркован тут же.
 
 
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В ГОВД, куда женщина пришла со своим адвокатом, показали видео с массовых мероприятий, в которых она якобы принимала участие.
 
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