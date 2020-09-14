ЕС отказался признавать итоги выборов в Крыму

Источник материала: АФН

Европейский союз (ЕС) отказался признать результаты выборов в Севастополе и не считает избранных на них политиков представителями местной власти. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран на организованном Россией голосовании на Крымском полуострове <...> не будет признан ЕС в качестве представителя территорий, которые являются частью Украины», — говорится в опубликованном на сайте Евросоюза заявлении, передает РБК.

Севастополь и Крым были присоединены к России в марте 2014 года по результатам референдума, законность проведения которого мировое сообщество не признало. Евросоюз и США ввели против России отдельные санкции за нарушение территориальной целостности Украины. Отдельный вид санкций направлен против властей Крыма и Севастополя, а также против работающих там предприятий.