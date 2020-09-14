МВД проводит проверку инцидента с ударившим женщину милиционером в Жодино

Источник материала: АФН

МВД проводит проверку инцидента на массовой акции в Жодино 13 сентября, когда сотрудник милиции ударил девушку.

Расширенный комментарий ведомство даст, когда ситуации будет дана объективная оценка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, передает tut.by.

По словам Ольги Чемодановой, инцидент с участием сотрудника милиции в Жодино не оставлен без внимания — по нему проводится проверка.

«Мы обязательно этот инцидент прокомментируем и не оставим его без внимания. Сейчас проводится проверка. Самое главное, чтобы вся эта ситуация, которая сейчас активно обсуждается в интернете, получила объективную оценку», - сообщила официальный представитель МВД.

Напомним, 13 сентября в Жодино сотрудник милиции ударил женщину, участвовавшую в акции протеста и приблизившуюся к нему с плакатом. Девушка упала, а сам инцидент попал на видео.

На следующий день портал ex-press.by сообщил, что пострадавшая подала заявление в местный отдел Следственного комитета и получила направление на экспертизу, а ударивший ее сотрудник милиции опознан.

По информации портала, начальник инспекции по делам несовершеннолетних местного ГОВД Дмитрий Краковский взял с девушки объяснения по поводу ее участия в несанкционированной акции, а также заявил, что при условии составления протокола она может быть задержана.