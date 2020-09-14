В Беларуси 13 сентября были задержаны 774 человека

Источник материала: АФН

В Беларуси милиция, ОМОН и т.д. в минувшее воскресенье задержали 774 человека, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске – более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека», - говорится в сообщении.

В МВД в очередной раз соврали о количестве протестующих граждан, по привычке сократив цифру в 10 раз.

«Вчера, 13 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек», - говорится в сообщении.