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В Беларуси 13 сентября были задержаны 774 человека
Источник материала: АФН
В Беларуси милиция, ОМОН и т.д. в минувшее воскресенье задержали 774 человека, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске – более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека», - говорится в сообщении.
В МВД в очередной раз соврали о количестве протестующих граждан, по привычке сократив цифру в 10 раз.
«Вчера, 13 сентября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 28 протестных акций. Общая численность участников не превысила 22 тысяч человек», - говорится в сообщении.
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В Беларуси милиция, ОМОН и т.д. в минувшее воскресенье задержали 774 человека, сообщила пресс-служба МВД Беларуси.
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