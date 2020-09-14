Пять факторов, из-за которых одни люди психологически сильнее, чем другие

Источник материала: Tut.by

Психотерапевт Эми Морин назвала The Insider факторы, которые влияют на ментальную силу: некоторые из них изменить люди не в силах, другие же возможно корректировать.



Фото: Scott Webb, unsplash.com

Генетика

Ментальная сила похожа на физическую: некоторые люди рождаются с генетическим преимуществом. Другие же более подвержены, например, тревоге или депрессии. И хотя наличие психического расстройства не означает слабости, наращивание «ментальных мышц» в такой ситуации может показаться более сложной задачей.

Жизненный опыт

Жизненный опыт, особенно из детства, сильно влияет на психологическую силу. Если точнее, важны не сами события — а реакция на них.

Представьте себе братьев, у которых непростое детство. У одного могут развиться проблемы с самооценкой из-за мыслей о том, что трудности сделали его уязвимым и травмированным. Другой может вырасти уверенным в себе, потому что считает: если смог пережить тяжелое детство, справиться и с остальным. Нельзя повлиять на прошлое, но можно изменить свое к нему отношение. Сильные духом люди извлекают из случившегося уроки, которые помогают им становиться лучше.

Характер

Благодаря своей личности одни люди притягивают внимание, они более харизматичны и легко вызывают симпатию. Другим коммуникация дается сложнее.

Но нет никаких доказательств того, что «экстраверты более сильны психологически» или что-то в этом роде. Фактически, преимущество — это осознание себя. Ментально сильные люди осознают свои преимущества и недостатки, поэтому они знают, как себя вести, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.

Окружение

Иногда люди ошибочно полагают, что психологически сильный человек — тот, который может все вынести. Но это не так.

Окружающая среда является важным фактором психологической силы. Если вы ежедневно сталкиваетесь с токсичными людьми и полным хаосом, то будете прилагать много усилий для преодоления неблагоприятных обстоятельств каждый день.

Вот почему психологически сильные люди создают для себя здоровую среду. Так они сохраняют свою энергию для решения самых важных задач.

Усилия

Как и в случае с физической силой, для роста силы психологической нужны тренировки: вкладывайте время и энергию в самосовершенствование, проверяйте себя.

Психологически сильные люди опытным путем определяют, какие стратегии лучше работают для них. И понимают: всегда есть возможность стать еще лучше.