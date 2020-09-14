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Хакеры угрожали взломать налоговые сервисы. В МНС рассказали, как сейчас работают сервисы

14.09.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сайт Министерства по налогам и сборам и электронные сервисы работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе МНС. Ранее в Сети распространялось сообщение, что на налоговые сервисы могут совершить кибератаки, если 13 сентября будут задержания участников акций протестов. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

То, что атаки на сайт и электронные сервисы МНС сейчас идут, в ведомстве не отрицают. Но акцентируют внимание на том, что сбоев в работе сервисов для пользователей нет. По данным ведомства, утром в понедельник наблюдались незначительные проблемы с входом в личные кабинеты пользователей. По нашей информации, с подобными трудностями сталкивались и ранее юрлица, которые заходят в личные кабинеты по электронной цифровой подписи. При обновлении браузера, как правило, все срабатывало.

— В данный момент все электронные сервисы, как и сайт Министерства по налогам и сборам, работают в штатном режиме. Наблюдается повышенная нагрузка, это заметно нашим специалистам, но это никак не отражается на пользователях, для них все работает точно так, как и раньше, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отмечают, что не видят предпосылок для сбоев в работе электронных сервисов, так как «они имеют достаточную защищенность».

Министерство по налогам и сборам относится к тем госорганам, которые активно развивают электронные сервисы. Среди прочего доступны личный кабинет пользователя, е-НДС иностранной организации, сервис для поиска информации о ставках, онлайн-калькулятор налогов. Пользователи также могут посмотреть информацию об организациях и индивидуальных предпринимателях, у которых есть задолженность по налогам и пошлинам.

К примеру, через личный кабинет физлица могут в числе прочего подать налоговую декларацию или оформить получение электронных извещений на уплату налогов, к примеру земельного. Но бумажная платежка приходить по почте в таком случае не будет.

Мы поинтересовались в МНС, как быть пользователям, которые могут подавать документы в налоговую только в электронном виде, если теоретически произойдут технические сбои. В ведомстве повторяют, что не видят причин для сбоев в работе из-за надежной защиты сервисов, но приводят январский пример этого года. Тогда произошли технические сбои, но таким пользователям было предложено направить в налоговые инспекции документы в бумажном виде. Речь идет о юрлицах и ИП. 

В случае с физлицами, добавляют в МНС, есть возможность обратиться в налоговую инспекцию, чтобы узнать, к примеру, данные для оплаты земельного налога, если платежка приходит в личный кабинет, но возникли трудности с входом в него.

 
 
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Сайт министерства по налогам и сборам и электронные сервисы работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе МНС. Ранее в Сети распространялось...
 
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