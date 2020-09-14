ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве прошло седьмое ГУМ-Авторалли, посвященное 50-летнему юбилею ВАЗ-2101

14.09.2020 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В минувшую субботу в Москве состоялось седьмое ГУМ-Авторалли — самое массовое и престижное событие в России, в котором принимают участие машины советской эпохи, произведенные до 1991 года.


В этом году ралли было посвящено 50-летию с момента начала выпуска на Волжском автозаводе первых автомобилей. Маршрут длиной 80 км стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске. В пробеге приняли участие 100 классических автомобилей ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106 70-х годов выпуска. Благодаря владельцам все они сохранили оригинальные детали и отличное техническое состояние.


За рулем автомобиля под номером 1 стартовал экипаж президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса. Под номером 23 стартовал еще один уникальный автомобиль — точная копия самой первой гоночной «единички». На таком же автомобиле в 1971 году советские пилоты сотворили сенсацию на тяжелейшем марафоне «Тур Европы», финишировав на втором месте абсолютного зачета.


После финиша в центре московского ГУМа у фонтана прошло торжественное награждение победителей и призеров ралли, которое проводится с 2014 года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшую субботу в Москве состоялось седьмое ГУМ-Авторалли - самое массовое и престижное событие, в котором принимают участие машины советской эпохи.
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД проводит проверку инцидента с ударившим женщину милиционером в Жодино
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика