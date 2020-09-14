В Москве прошло седьмое ГУМ-Авторалли, посвященное 50-летнему юбилею ВАЗ-2101

Источник материала: Tut.by

В минувшую субботу в Москве состоялось седьмое ГУМ-Авторалли — самое массовое и престижное событие в России, в котором принимают участие машины советской эпохи, произведенные до 1991 года.





В этом году ралли было посвящено 50-летию с момента начала выпуска на Волжском автозаводе первых автомобилей. Маршрут длиной 80 км стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске. В пробеге приняли участие 100 классических автомобилей ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106 70-х годов выпуска. Благодаря владельцам все они сохранили оригинальные детали и отличное техническое состояние.





За рулем автомобиля под номером 1 стартовал экипаж президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса. Под номером 23 стартовал еще один уникальный автомобиль — точная копия самой первой гоночной «единички». На таком же автомобиле в 1971 году советские пилоты сотворили сенсацию на тяжелейшем марафоне «Тур Европы», финишировав на втором месте абсолютного зачета.





После финиша в центре московского ГУМа у фонтана прошло торжественное награждение победителей и призеров ралли, которое проводится с 2014 года.