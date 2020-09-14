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В Москве прошло седьмое ГУМ-Авторалли, посвященное 50-летнему юбилею ВАЗ-2101
Источник материала: Tut.by
В минувшую субботу в Москве состоялось седьмое ГУМ-Авторалли — самое массовое и престижное событие в России, в котором принимают участие машины советской эпохи, произведенные до 1991 года.
В этом году ралли было посвящено 50-летию с момента
За рулем автомобиля под номером 1 стартовал экипаж президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса. Под номером 23 стартовал еще один уникальный автомобиль — точная копия самой первой гоночной «единички». На таком же автомобиле в 1971 году советские пилоты сотворили сенсацию на тяжелейшем марафоне «Тур Европы», финишировав на втором месте абсолютного зачета.
После финиша в центре московского ГУМа у фонтана прошло торжественное награждение победителей и призеров ралли, которое проводится с 2014 года.
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В минувшую субботу в Москве состоялось седьмое ГУМ-Авторалли - самое массовое и престижное событие, в котором принимают участие машины советской эпохи.
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