В сети появились фотографии салона новых Logan и Sandero

Источник материала: Onliner

7 сентября румыны представили первые изображения семейства Dacia Logan-Sandero третьего поколения. Тогда пресс-служба Dacia не показала, каким будет салон новой бюджетной модели. Официальных снимков интерьера нет до сих пор, но на форуме Cochespias появились шпионские фотографии салона новинки.

Судя по всему, это действительно финальная версия интерьера будущего Logan. У машины модернизированы дефлекторы отопительной системы. Новый здесь и блок управления климат-контролем. После смены поколений Logan и Sandero получат более современную приборную панель, новую мультимедийную систему с сенсорным экраном и много других изменений.





Ожидается, что семейство европейских Logan-Sandero переедет на платформу CMF-B, которая используется для Renault Clio и Captur. Это позволит инженерам экспериментировать с электрическими силовыми установками. Отметим, что речь пока идет только о европейских моделях. У нас данные автомобили продаются под брендом Renault и выпускаются в России. О новых поколениях «наших» Sandero и Logan пока говорить рано.







