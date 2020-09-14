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В Новополоцке завели уголовное дело из-за нападения на милиционера
Источник материала: Onliner
В Витебской области вчера прошло несколько протестных акций. Наиболее массовые — в областном центре и Новополоцке. Задержаны 14 человек, сообщила пресс-служба УВД Витебской области. В Новополоцке следователями возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника милиции.
— В ходе столкновения протестующих с правоохранителями также повреждены три служебных автомобиля, — рассказала официальный представитель УВД Ольга Шкуратова.
По ее словам, в Витебске мужчина во время потасовки сорвал с форменного обмундирования милиционера жетон и видеорегистратор. Потом, когда мужчину везли в РУВД, распылил перцовый газ в милицейском автомобиле.
— По данному факту проводится проверка, — заключила Ольга Шкуратова.
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В Витебской области вчера прошло несколько протестных акций. Наиболее массовые — в областном центре и Новополоцке. Задержаны 14 человек, сообщила пресс-служба УВД...
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