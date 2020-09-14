В Новополоцке завели уголовное дело из-за нападения на милиционера

Источник материала: Onliner

В Витебской области вчера прошло несколько протестных акций. Наиболее массовые — в областном центре и Новополоцке. Задержаны 14 человек, сообщила пресс-служба УВД Витебской области. В Новополоцке следователями возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника милиции.

— В ходе столкновения протестующих с правоохранителями также повреждены три служебных автомобиля, — рассказала официальный представитель УВД Ольга Шкуратова.

По ее словам, в Витебске мужчина во время потасовки сорвал с форменного обмундирования милиционера жетон и видеорегистратор. Потом, когда мужчину везли в РУВД, распылил перцовый газ в милицейском автомобиле.

— По данному факту проводится проверка, — заключила Ольга Шкуратова.