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В Новополоцке завели уголовное дело из-за нападения на милиционера

14.09.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Витебской области вчера прошло несколько протестных акций. Наиболее массовые — в областном центре и Новополоцке. Задержаны 14 человек, сообщила пресс-служба УВД Витебской области. В Новополоцке следователями возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника милиции.

— В ходе столкновения протестующих с правоохранителями также повреждены три служебных автомобиля, — рассказала официальный представитель УВД Ольга Шкуратова.

По ее словам, в Витебске мужчина во время потасовки сорвал с форменного обмундирования милиционера жетон и видеорегистратор. Потом, когда мужчину везли в РУВД, распылил перцовый газ в милицейском автомобиле.

— По данному факту проводится проверка, — заключила Ольга Шкуратова.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебской области вчера прошло несколько протестных акций. Наиболее массовые — в областном центре и Новополоцке. Задержаны 14 человек, сообщила пресс-служба УВД...
 
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