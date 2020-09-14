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Таможенники США конфисковали «поддельные AirPods». Оказалось, это наушники OnePlus

14.09.2020 15:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В США произошел курьезный случай: таможенная служба отчиталась на официальном сайте о конфискации партии в 2 тыс. поддельных наушников Apple AirPods стоимостью $398 тыс. Но выяснилось, что это не подделка AirPods, а оригинальные OnePlus Buds.

Внешне модель от китайской компании действительно похожа на AirPods, но все же отличия сразу заметны: зарядный чехол другой формы и иной дизайн самих наушников. На новость о конфискации «подделок» отреагировало представительство OnePlus в США твитом «Эй, верните!».

Партия конфискованных наушников прибыла из Гонконга в Нью-Йорк 31 августа, груз должны были доставить в Неваду. Общая стоимость 2 тыс. OnePlus Buds, к слову, составляет $158 тыс. (по $79 за комплект).

Судьба наушников и реакция таможенной службы пока неизвестны.

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В США произошел курьезный случай: таможенная служба отчиталась на официальном сайте о конфискации партии в 2 тыс. поддельных наушников Apple AirPods стоимостью $398 тыс. Но...
 
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