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Таможенники США конфисковали «поддельные AirPods». Оказалось, это наушники OnePlus
Источник материала: Onliner
В США произошел курьезный случай: таможенная служба
Внешне модель от китайской компании действительно похожа на AirPods, но все же отличия сразу заметны: зарядный чехол другой формы и иной дизайн самих наушников. На новость о конфискации «подделок» отреагировало представительство OnePlus в США твитом «Эй, верните!».
Hey, give those back!
Партия конфискованных наушников прибыла из Гонконга в Нью-Йорк 31 августа, груз должны были доставить в Неваду. Общая стоимость 2 тыс. OnePlus Buds, к слову, составляет $158 тыс. (по $79 за комплект).
Судьба наушников и реакция таможенной службы пока неизвестны.
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В США произошел курьезный случай: таможенная служба отчиталась на официальном сайте о конфискации партии в 2 тыс. поддельных наушников Apple AirPods стоимостью $398 тыс. Но...
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