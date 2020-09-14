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Вниманию грибников: запрет на посещение лесов ввели в 14 районах Беларуси

14.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Запреты на посещение лесов снова начали вводить в некоторых районах Беларуси, об этом свидетельствуют данные карты запретов и ограничений на посещение лесов на сайте министерства лесного хозяйства.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Прошлая неделя была очень удачной для любителей тихой охоты: практически каждый день по всей республике шли дожди, из-за чего уровень пожароопасности в лесах снизился. В результате по стране были сняты все запреты на посещение лесов.

Возобновлять ограничения начали в понедельник, 14 сентября. В данный момент запрет действует в 14 районах Беларуси.

Так, ходить в леса запретили в 13 районах Минской области. Среди них - Вилейский, Молодеченский, Воложинский, Минский, Смолевичский, Крупский, Березинский, Столбцовский, Узденский, Слуцкий, Стародорожский, Солигорский и Любанский раойны. Также запрет ввели в Октябрьском районе Гомельской области.

Актуальную информацию о запретах можно отслеживать по специальной интерактивной карте, размещенной на сайте Минлесхоза.

Напомним, что нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (до 675 рублей). В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф от 25 до 50 базовых величин (от 675 до 1350 рублей).

 
Теги: Минск
 
 
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С понедельника ограничения действуют на большей части территории Минской области, а также частично - в Гомельской.
 
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