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Троих представителей стачкома «Беларуськалия» посадили на 15 суток
Источник материала: Tut.by
Сегодня прошли суды над членами стачечного комитета «Беларуськалия» (в том числе и бывшими). Всем троим суд назначил 15 суток административного ареста. Такое наказание они получили за участие в несанкционированном массовом уличном мероприятии.
В воскресенье, 13 сентября, в Солигорске были задержаны двое членов стачкома ОАО «Беларуськалий». В 11.20 в телеграм-канале стачкома появилась информация о задержании его председателя Романа Леончика. Мужчину отвезли в Солигорское РОВД. Ближе к 14.00 был задержан Сергей Черкасов, который до 11 сентября являлся сопредседателем стачкома предприятия. Их коллеги говорят, что задержание произошло до протестного шествия, которое планировали провести в Солигорске в воскресенье.
Сегодня Романа Леончика и Сергея Черкасова судил Солигорский районный суд и назначил им по 15 суток ареста за участие в несанкционированном массовом уличном мероприятии (статья 23.34).
Также сегодня, по словам одного из членов стачкома, 15 суток ареста по этой же статье дали еще одному бывшему стачкомовцу 4 рудоуправления Павлу Разумовскому.
Напомним, 11 сентября Минский областной суд
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Административный арест суд назначил работникам за участие в несанкционированном массовом уличном мероприятии.
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