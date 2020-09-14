Троих представителей стачкома «Беларуськалия» посадили на 15 суток

Источник материала: Tut.by

Сегодня прошли суды над членами стачечного комитета «Беларуськалия» (в том числе и бывшими). Всем троим суд назначил 15 суток административного ареста. Такое наказание они получили за участие в несанкционированном массовом уличном мероприятии.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В воскресенье, 13 сентября, в Солигорске были задержаны двое членов стачкома ОАО «Беларуськалий». В 11.20 в телеграм-канале стачкома появилась информация о задержании его председателя Романа Леончика. Мужчину отвезли в Солигорское РОВД. Ближе к 14.00 был задержан Сергей Черкасов, который до 11 сентября являлся сопредседателем стачкома предприятия. Их коллеги говорят, что задержание произошло до протестного шествия, которое планировали провести в Солигорске в воскресенье.

Сегодня Романа Леончика и Сергея Черкасова судил Солигорский районный суд и назначил им по 15 суток ареста за участие в несанкционированном массовом уличном мероприятии (статья 23.34).

Также сегодня, по словам одного из членов стачкома, 15 суток ареста по этой же статье дали еще одному бывшему стачкомовцу 4 рудоуправления Павлу Разумовскому.

Напомним, 11 сентября Минский областной суд признал незаконной забастовку на «Беларуськалие», которая прошла 17 и 18 августа. После этого 12 сентября стачечный комитет объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам.