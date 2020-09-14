Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Экс-телеведующий вышел на свободу после отбытия суток в ЦИП на Окрестина.

Отправился домой и шоумен Дмитрий Кохно. Правда, он никаких комментариев давать не стал.

Денис Дудинский же ответил на вопросы журналистов. Он рассказал, в частности, о питании в изоляторе, которое его «удивило». «Однажды была скумбрия, курицы не было. Были свиные, говяжие котлеты, биточки из печени. Вообще, все это похоже на пионерский лагерь, со своими ржаками. Хотя, конечно, зависит от того, с кем сидишь», - цитирует Дудинского Tut.by .

Дудинского попросили объяснить, как записывалось видео, продемонстрированное на госканалах. На нем он и Дмитрий Кохно призывают белорусов не участвовать в уличных акциях.

«Дабы оградить многих людей, а в частности, наших родных, близких и друзей от возможного задержания и заключения под стражу, дабы предупредить многих от необдуманных действий, шагов и решений, нами всеми было принято решение о необходимости записи определенного видео конкретного толка, чтобы длань государственная не распространилась и на других потенциальных участников мирных акций», - пояснил Дудинский.

На вопрос о том, почему их с Кохно не выпустили вовремя, а задержали еще на день, Дунинский ответил: «По обоюдной договоренности с точки зрения политэтики и отсутствия компрометирующих фактов нас попросили побыть еще некоторое время на территории этого заведения, дабы наше гипотетическое присутствие в воскресенье не вызвало резонанса. Объясняли необходимость этого шоуменам «люди, которые знают толк в просьбах», - пояснил Дудинский.