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У ProStore на пр. Дзержинского ограничат бесплатную парковку
Источник материала: Myfin
Как разъяснили в гипермаркете, на паркинге установлена пропускная система и время бесплатной парковки ограничено:
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В Минске с 15 сентября 2020 года на территории гипермаркета ProStore на проспекте Дзержинского, 126 изменятся правила парковки. Об этом сказано в сообщении гипермаркета.
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