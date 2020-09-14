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У ProStore на пр. Дзержинского ограничат бесплатную парковку

14.09.2020 15:45 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер. Из архива Myfin.by

Как разъяснили в гипермаркете, на паркинге установлена пропускная система и время бесплатной парковки ограничено:

 
 
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В Минске с 15 сентября 2020 года на территории гипермаркета ProStore на проспекте Дзержинского, 126 изменятся правила парковки. Об этом сказано в сообщении гипермаркета.
 
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