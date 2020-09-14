ГУВД: жалобами на условия содержания задержанных 9-12 августа занимаются компетентные лица

Работа по поступившим в ГУВД Мингорисполкома жалобам на условия содержания задержанных в столице 9-12 августа находится на контроле компетентных должностных лиц. Об этом говорится в ответе из минской милиции на обращение руководства республиканского общественного объединения «Правовая инициатива».

Документ за подписью заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома — начальника милиции общественной безопасности Игоря Подвойского опубликован в телеграм-канале правозащитного объединения.

Милицейский чиновник также отметил, что «ГУВД Мингорисполкома приняты меры по поддержанию безопасности, недопущению провокаций и насилия, а также по недопущению распространения ложной информации, дискредитирующей органы внутренних дел».

С учетом многочисленных свидетельств пыток и бесчеловечных условий содержания задержанных в ходе протестов эту приписку в «Правовой инициативе» посчитали циничной.

В конце августа «Правовая инициатива» обратилась к начальнику столичной милиции Ивану Кубракову с требованием взять под личный контроль поведение сотрудников милиции и условия содержания в районных управлениях внутренних дел, минском центре изоляции правонарушителей и изоляторах временного содержания.

В обращении правозащитники подчеркнули, что пытки и жестокое обращение запрещены Конституцией и Международным пактом о гражданских и политических правах.

«То, что происходило с задержанными на протестах людьми, является пытками. Мы целенаправленно обратились к начальнику ГУВД Мингорисполкома с требованием о недопущении пыток и жестокого обращения, чтобы в случае повтора пыток государство не могло заявлять, что не знало о происходящем. Мы настаиваем на объективном расследовании пыток, именно поэтому был создан Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси», — комментировал обращение к столичной милиции правозащитник Сергей Устинов.

После выборов, состоявшихся 9 августа, на улицы Минска вышли тысячи демонстрантов, которые заявили о фальсификациях и потребовали проведения честных выборов. С 9 по 12 августа, по данным МВД, более семи тысяч протестующих были задержаны.

12 августа власти начали освобождать задержанных, которые рассказали о жестоких избиениях, истязаниях и пытках при задержаниях, в отделениях милиции, изоляторах временного содержания, центрах изоляции правонарушителей, а также при перевозке к местам принудительного содержания.

17 августа Следственный комитет сообщил, что в ведомство обратились более 700 человек с заявлениями об избиениях силовиками.

В начале сентября начальник главного управления процессуального контроля центрального аппарата СК Сергей Тишук в ответе на запрос Белорусского Хельсинкского комитета сообщил, что «по поступившим в подразделения Следственного комитета сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств, и заявлениям, которые поступят в дальнейшем, в настоящее время проводятся и будут проводиться проверки, о результатах которых заявители будут уведомлены в установленном законодательством порядке».

1 сентября на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека опубликовано заявление, в котором говорится, что эксперты ООН располагают сведениями о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, лишенными свободы после президентских выборов в Беларуси.