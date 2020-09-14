ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Газета Администрации президента: срывание масок с силовиков может привести к.. иностранному вторжению

14.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Автор «Беларусь сегодня» и «золотое перо» Беларуси по версии министерства информации Андрей Муковозчик написал статью под названием «Подлые трусы», в которой назвал "подлостью" срывание масок с силовиков. И сравнил этот аксессуар милиционеров с макияжем или париком.

«Подло плевать стоящему по приказу бойцу в забрало шлема. Подло срывать с него маску, пользуясь своим женским полом. А если с вас в ответ сорвут парик? Или смоют макияж – вы ж взвоете от нарушения прав и свобод, не так ли? Но подлость у некоторых понемногу становится нормой поведения», — задался риторическим вопросом «золотое перо» Беларуси.

По мнению Андрея Муковозчика, белорусов разводят по принципу «люди-нелюди».

«Вдалбливают мысль: есть люди. Это те, которые «против». И есть нелюди. Это все остальные, в разной степени», — сокрушается сотрудник газеты Администрации президента.

«Как думаете, насколько близка та грань, после которой «невероятные люди» сочтут для себя возможным сжигать нелюдей? Давить их машинами? Сбрасывать с крыш и балконов? Думаете, далеко? А мне вот заметно, что нехты-мотольки только что из штанов не выпрыгивают, чтобы этот момент приблизить», — пишет Андрей Муковозчик.

А потом приходит к выводу, что «сливы» в прессу фотографий и видео сотрудников, с которых сорвали маски, — это подлость.

«Воистину, нет на свете никого кровожаднее светлоликих идеалистов с романтикой позади. Взламывать базы – преступление, передавать нехтомотольком данные для публикации – подлость. Вы своим «боевым подругам» станете рассказывать интимные и нелицеприятные для родственников семейные подробности? Отчего же хлопаете в ладоши при известии о сливе данных многих, совершенно вам незнакомых, людей? Ах, да, они же для вас не люди…», — снова задается риторическим вопросом сотрудник президентской газеты и сам же отвечает.

А потом приходит к выводу, что «не диво, что государственные люди всерьез опасаются интервенции».

«Это ж только недоумки-ушлепки типа нехтомотолек почитают реальные антигосударственные действия «революционно-романтическим баловством». А серьезные дяди, за ними стоящие, такими пробоинами в системах безопасности страны могут всерьез и воспользоваться», — делает вывод Андрей Муковозчик.

Полностью с текстом можно ознакомиться тут.

Ниже один из примеров, как себя ведут неизвестные в штатском, если с них снять маску.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор «Беларусь сегодня» и «золотое перо» Беларуси по версии министерства информации Андрей Муковозчик написал статью под названием «Подлые трусы», в которой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трое членов стачкома "Беларуськалия" получили по 15 суток административного ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика