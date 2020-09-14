ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Политолог: Лукашенко не контролирует ситуацию в Беларуси

14.09.2020 15:51 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Накануне встречи Лукашенко и Путина 14 сентября российский политолог Глеб Павловский в интервью телеканалу «Настоящее время» заявил, что Лукашенко не контролирует ситуацию в Беларуси.




По его словам, для Лукашенко важно показать, что он еще сильная сторона, однако вчерашние протесты, которые прошли в разных уголках страны, доказывают обратное.

«Если он приползет к нему на четвереньках и будет просить помощи, то Путин может сделать из него все. И он не хочет этой ситуации. Значит, ему надо показать, что он контролирует Беларусь. А он ее не контролирует. Он контролирует силовой каркас по-прежнему, контролирует людей без формы и опознавательных знаков, которых, кажется, называют в Беларуси "тихари", которые могут быть кем угодно на самом деле и которые не связаны законом, в общем-то говоря, в своих действиях. Но этого мало, для Путина этого недостаточно», — уверен политолог.

Воскресные протесты показали, что Лукашенко не способен котролировать ситуацию. Глеб Павловский уверен, что в сложившихся обстоятельствах даже если Лукашенко захочет продать страну Путину, тот не купит, так как не уверен в контроле.

«Поэтому я не жду больших потрясений от завтрашнего [сегодняшнего] дня и я не думаю, что Путин, если он не сошел с ума, предложит военную помощь Лукашенко», — подытожил Павловский.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне встречи Лукашенко и Путина 14 сентября российский политолог Глеб Павловский в интервью телеканалу «Настоящее время» заявил, что Лукашенко не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хакеры угрожали взломать налоговые сервисы. В МНС рассказали, как сейчас работают сервисы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика