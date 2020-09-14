Политолог: Лукашенко не контролирует ситуацию в Беларуси













По его словам, для Лукашенко важно показать, что он еще сильная сторона, однако вчерашние протесты, которые прошли в разных уголках страны, доказывают обратное.





«Если он приползет к нему на четвереньках и будет просить помощи, то Путин может сделать из него все. И он не хочет этой ситуации. Значит, ему надо показать, что он контролирует Беларусь. А он ее не контролирует. Он контролирует силовой каркас по-прежнему, контролирует людей без формы и опознавательных знаков, которых, кажется, называют в Беларуси "тихари", которые могут быть кем угодно на самом деле и которые не связаны законом, в общем-то говоря, в своих действиях. Но этого мало, для Путина этого недостаточно», — уверен политолог.





Воскресные протесты показали, что Лукашенко не способен котролировать ситуацию. Глеб Павловский уверен, что в сложившихся обстоятельствах даже если Лукашенко захочет продать страну Путину, тот не купит, так как не уверен в контроле.





«Поэтому я не жду больших потрясений от завтрашнего [сегодняшнего] дня и я не думаю, что Путин, если он не сошел с ума, предложит военную помощь Лукашенко», — подытожил Павловский.