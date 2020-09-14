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Юрий Гурский отказался от создания IT-университета в Беларуси
Источник материала: Партизан
Сейчас, полагает он, подобные идеи чересчур рискованны. "Могут просто «пришить» статью, если из наших 2000 студентов 700 будут митинговать. А посадят в итоге тех, кто открыл университет", — категоричен Гурский.
Написав в начале нулевых бестселлер о работе с Photoshop, минчанин Юрий Гурский вложил заработанные деньги в мобильные приложения и не прогадал — он смог продать несколько компаний Facebook, Mail.ru Group и Google, пишет
Как Гурский добился успеха, какую роль в этом сыграл Юрий Гагарин и почему партнером бизнесмена стал сын миллиардера Александра Фролова?
Предприниматель Юрий Гурский к 37 годам успел не только разбогатеть, но и прославиться как писатель, инвестор и ментор стартапов.
Проекты, с которыми он работал, стали частью Facebook, Google, Mail.ru Group. Сейчас Гурский — глава компании Palta, которая в числе других активов объединила доли в мобильных приложениях Flo и Prisma. Эти проекты, считает бизнесмен, помогают улучшить жизнь людей. «Позитивное влияние» стартапов Гурского, по оценке предпринимателя, уже распространяется на 50 млн человек. В планах — построить компанию, продукты которой улучшат жизнь миллиарда людей, рассказал Гурский в интервью Forbes.
На пути к своей амбициозной цели Гурский стал вегетарианцем, за полгода похудел на 30 кг и заразил своими идеями других инвесторов. Недавно к Palta присоединился новый партнер — основатель фонда Target Global Александр Фролов, сын президента Evraz миллиардера Александра Фролова F 40.
Forbes располагает информацией о стоимости активов Гурского, но не приводит ее здесь по просьбе предпринимателя, опасающегося за безопасность его бизнеса в Белоруссии.
Белорусский киприот
На Кипре почти не бывает дождливых дней, а значит, можно заниматься спортом на улице круглый год. Именно поэтому Гурский переехал сюда с семьей и тремя детьми в 2016 году, поселился в двух километрах от Средиземного моря и в 40 км от Лимасола и управляет отсюда своим бизнесом. Тут удобный налоговый режим, нет пробок и очередей в магазинах, а киприоты дружелюбны и приветливы.
Сейчас предприниматель внимательно наблюдает за тем, что происходит у него на родине в Беларуси. После выборов президента страны 9 августа там начались протесты, которые продолжаются до сих пор. В Беларуси расположены офисы Flo и еще одной компании Гурского, Wannaby, где работают 250 сотрудников.
До протестов Гурский с коллегами вынашивал идею построить IT-университет в Беларуси «по лучшим западным образцам».
«Мы думали брать не больше 1000-2000 человек. Мы могли бы сказать выпускникам, что те, кто будет хорошо учиться, гарантированно будут трудоустроены в определенный пул компаний. Родители были бы мотивированы отдавать в такой университет талантливых детей», — вспоминает Гурский.
Сейчас, полагает он, подобные идеи чересчур рискованны. «Например, могут просто «пришить» статью, если из наших 2000 студентов 700 будут митинговать. А посадят в итоге тех, кто открыл университет», — категоричен Гурский.
Теперь предприниматель уже не хочет расширять офис в Минске и массово нанимать сотрудников, но и закрывать его не планирует, если только компанию «не вынудят как-то это сделать».
«Никакого оптимизма мы не испытываем. Ситуация (с выборами. — Forbes) показала, что
сейчас закон в стране не соблюдается совсем, нарушаются прямые нормы конституции,
поэтому мы не можем думать, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности. Мы понимаем, что все это может быть закончено в одну секунду, и это очень грустно», — сокрушается предприниматель.
Flo и Wannaby, по словам Гурского, поддерживают сотрудников вне зависимости от того, решили они остаться в стране или уехать. Тем, кто захотел покинуть страну, компании помогают с релокацией — оплачивают дорогу к новому месту в другой стране, помогают оформить документы и найти жилье.
Компьютер из космоса
«У нас была интересная семья: мать — библиотекарь, отец — алкоголик. Это породило сочетание большого стресса и полного отсутствия денег», — рассказывал предприниматель в интервью совладельцу корпорации «Технониколь» миллиардеру Игорю Рыбакову. Гурский родился в Минске в 1983 году — его и брата-близнеца Дмитрия воспитывала, по его словам, в основном мама.
В 1980-х Минск был хуже обеспечен продуктами, чем Москва. Единственное, к чему стремились люди вокруг, — купить сметаны, а если повезет, то ухватить какой-нибудь колбасы, отстояв очередь, вспоминает Гурский в интервью Forbes: «Все раннее детство, которое я помню, прошло в борьбе за еду».
В начальных классах средней школы Гурский делал упор на точные науки, но в старших классах увлекся гуманитарными предметами. Когда Гурский учился в 10-м классе, в семье появился первый компьютер. «Мама-библиотекарь не могла себе позволить его купить, он стоил 15 зарплат», — вспоминает Юрий.
Купить компьютер помогла семейная реликвия — открытка с автографом Юрия Гагарина. В 1961 году, когда Гагарин полетел в космос, бабушка Гурского, работавшая учительницей, написала космонавту письмо о том, что хочет назвать пионерский отряд его именем. В ответ бабушке пришло послание лично от Гагарина. Эту открытку удалось выгодно продать, а на вырученные деньги купить компьютер.
В первое время братья Гурские, как и многие дети, увлекались компьютерными играми, а потом Юрий занялся компьютерной графикой. «Тогда в России был популярен Photoshop — все его пытались осваивать, и на эти знания был большой спрос», — вспоминает Гурский.
Это увлечение Гурского позволило ему заработать первые деньги. В 17 лет он написал книгу — «Трюки и эффекты Photoshop 6.0», которая была издана в 2001 году и стала национальным бестселлером в России. В книге, которую он написал за четыре месяца, Гурский объяснял нюансы работы с популярным софтом на простых примерах.
Издательство «Питер» платило ему процент от продаж тиража, а затем в 2004 году пригласило на работу «продюсировать другие книги»: Гурскому нужно было искать перспективные темы, авторов, передавать издания на производство и т. д. Здесь Гурский смог реализовать себя — на пике издательство «Питер» издавало сотни книг в год, что было серьезной прокачкой маркетинговых навыков и школой бизнеса, вспоминает предприниматель.
В следующие четыре года Гурский написал и опубликовал около 15 книг о компьютерной графике. Это приносило ему больше денег, чем зарабатывали друзья-айтишники: в 23 года он смог купить небольшую двухэтажную квартиру в Минске.
Йога от Стива Джобса
В 2007 году основатель Apple Стив Джобс представил первый iPhone, а в 2008 году случился кризис, и Гурский решил сменить сферу деятельности. «Россию нормально шандарахнуло: стало понятно, что издательский рынок достаточно маленький и неустойчивый к стрессу», — вспоминает он.
К тому моменту Гурский получал MBA в польском Университете Козьминского, где познакомился с другим белорусским предпринимателем Виктором Прокопеней. Прокопеня развивал аутсорсинговую компанию по разработке софта Viaden Media, которая уже начинала выпускать собственные продукты, в ней работало около 30 человек.
Около полугода Гурский уговаривал Прокопеню выбрать новый вектор работы и заняться мобильными приложениями. «Я хотел сделать первое в мире приложение по йоге для смартфонов: в издательстве было большое направление по фитнесу, и я знал, что из него нужно привнести в смартфоны, чтобы людям понравилось», — отмечает предприниматель.
Прокопеня согласился с Гурским и назначил его главой Viaden Mobile. «Это был просто отдел в компании Viaden Media, который был создан Юрой, куда мы наняли сразу около десяти человек, в том числе других студентов MBA», — вспоминает он.
Viaden Media не был оформлен в отдельное юридическое лицо, оценить инвестиции в него сложно, говорит Прокопеня.
К началу 2010-го партнеры создали несколько мобильных приложений и мобильных игр, включая приложение для тренажерного зала All-in Fitness, которое вошло в топ-30 платных приложений в App Store в США в 2010 году, шагомер All in Pedometer, приложение для занятий йогой Yoga.com и другие.
А спустя два года, в середине 2011-го, Viaden Media купил израильский миллиардер Тедди Саги, основатель крупнейшего в мире производителя софта для азартных игр Playtech. По данным портала scoop.it, размер сделки составил €95 млн. Гурский эту цифру не подтверждает.
По его словам, сумма «была намного меньше» — несколько десятков миллионов долларов. Половина денег выплачивалась сразу, а вторую половину основатели могли получить через несколько лет. Прокопеня информацию о цене сделки не подтверждает и не опровергает, исходя из условий договора с покупателем.
Примерно через год после сделки Прокопеня и Гурский вышли из проекта, не сойдясь во взглядах на развитие бизнеса. «Как оказалось, нелегко интегрироваться в такие закрытые культуры, как израильская», — сетует Гурский.
Прокопеня говорит, что не видел необходимости в своем участии в проекте после того, как покупатель решил продать Viaden публичной компании Playtech исходя из оценки €475 млн. Тот факт, что Тедди Саги хотел продать компанию за €475 млн сразу после того, как выкупил ее у него и Гурского, «так себе ощущение», отмечает Прокопеня.
В одном из интервью последний признавался, что главный конкурент Тедди Саги предлагал в два раза больше денег за Viaden Media, но это было сразу после того, как сделка с Саги была закрыта.
После продажи компании Гурский купил дом в Минске, а оставшиеся деньги — «несколько миллионов долларов» — хотел инвестировать в новые проекты.
Принципиальный инвестор
Работа в Viaden Media позволила Гурскому сформировать для себя принципы работы, которых он придерживается и сейчас. Основной из них заключается в том, что все его проекты должны быть ориентированы на глобальный рынок и не должны приносить вред людям.
В начале 2000-х среди активов Viaden Media были онлайн-казино. Гурский рассказал, что любая гэмблинг-компания получает едва ли не каждый вечер письма из разных стран о том, как «муж-игроман потерял все деньги и жене нечем кормить ребенка». «Каждый решает сам, хочет он с этим жить или нет, и стоят ли эти деньги того», — заключает Гурский.
Одним из таких полезных проектов Гурского стал трекер менструаций Flo. Он приступил к его созданию весной 2013 года. Разработкой трекера занялась IT-компания Ideanomix Digital, которую возглавлял его брат Дмитрий Гурский.
Первые две версии Flo не взлетели, так как были слишком сложные, вспоминает Юрий. По его словам, пользователи просили об упрощении интерфейса. Тогда решили создать третью версию — «практически одностраничное приложение», в котором не нужно было бы долго разбираться.
«Именно простая версия людям хорошо зашла: Flo и сейчас остается интуитивно понятным, несмотря на то, что там уже звездолет под капотом», — говорит Юрий.
Flo привлекло инвестиции от венчурных фондов Founders Fund основателя PayPal Питера Тиля, Flint Capital и SDVentures миллионера Дмитрия Волкова F 126, который в 2020 году увеличил свою долю в проекте. В совет директоров компании вошла супермодель Наталья Водянова. Оценка стартапа в 2019 году достигла $230 млн.
Параллельно с разработкой Flo в 2013 году Гурский занял пост CEO компании Sport.com, которая специализировалась на фитнес-приложениях, — часть Viaden Media, которая была выделена в отдельную компанию. После продажи Viaden Media оставалось несколько сервисов для фитнеса, йоги, любителей велосипедного спорта, с которыми израильские покупатели не знали, что делать.
Гурский получил предложения их развивать за долю в компании. «На тот момент сделка была выгодной. Мне было жалко разработки, я понимал, что все умрет, если приложениями не заниматься», — вспоминает предприниматель. Пост главы Sport.com Гурский покинул в 2014 году, продав свою долю в компании. Финансовые показатели сделки он не раскрывает.
Тогда же Гурский подключился к развитию картографического сервиса Maps.me белорусского предпринимателя Юрия Мельничека. Maps.me позволяет пользователям загружать детальные карты мира и использовать их без интернета.
Пользователи Maps.me самостоятельно наносят на карты маршруты для хайкинга, пешеходные тропы и другие объекты, которых нет на картах Google и Apple. «Было понятно, что это незаменимый кейс для путешествий и туризма, потенциально нужный людям», — объясняет свой интерес к проекту Гурский.
За свою работу ментором Maps.me он получил около 15% сервиса. Разработчики обращались к Гурскому, потому что он понимал, «какими методами делать приложение популярным». «У нас уже был экзит, топовые места в магазинах приложений, нормальные продажи и прибыль», — объясняет свою востребованность Юрий.
В 2014 году Мельничек и Гурский начали искать инвесторов в проект Maps.me. «Мы показали сервис Mail.ru Group, и они захотели его купить», — вспоминает Гурский. По его словам, сумма сделки составляла около $15 млн. «Для Mail.ru Group сделка была небольшая. Мы шутили, что нас купили на сдачу от «ВКонтакте», — иронизирует инвестор.
После сделки Гурский должен был оставаться работать в Mail.ru Group еще «пару месяцев», а потом хотел вернуться из Москвы в Минск. Однако в середине марта 2015 года в Беларуси арестовали Виктора Прокопеню и предъявили ему обвинение в незаконной предпринимательской деятельности.
Силовики, по словам Гурского, пытались понять, не было ли каких-то невыплат, в том числе со стороны Viaden Media, хотя сделка по продаже этой компании (Тедди Саги. — Forbes) «была полностью белая». В общем, Гурский решил не ехать на родину.
Тем временем число пользователей Maps.me за год с небольшим выросло с 200 000 до 11 миллионов.
Украшение Facebook
Все эти проекты были успешны в равной степени, но мировую славу Гурскому принесло приложение для украшения селфи MSQRD. Идея стартапа, по версии предпринимателя, появилась так: Гурский заметил, что все общение переходит в видеоформат, но остается скучным. «Нужно было придумать способ, как сделать видеообщение более живым. Самым логичным было прикреплять к лицу маски», — поясняет он.
Сооснователи MSQRD Евгений Невгень и Сергей Гончар в тот момент горели идей создания нового мессенджера. «По стечению обстоятельств в то время Юрий работал над развитием приложения ICQ, которое принадлежит Mail.ru. И в этом плане наши темы и интересы для общения пересекались. Мы исследовали, каким именно должен быть новый мессенджер, и поняли, что будущее за видеообщением», — говорит Невгень.
Идея MSQRD не родилась в какой-то определенный момент, и у нее нет определенного автора, настаивает Невгень. С ним Гурский познакомился в 2012 году, когда читал лекции в Белоруссии, а Невгень был студентом-первокурсником Гродненского университета. «Ему понравилась моя лекция, он со мной связался, и мы периодически общались по поводу его ранних проектов», — вспоминает Гурский.
«Юрий очень сильно выбивался из всех людей в моем окружении. Он, во-первых, говорил про глобальные вещи, во-вторых, ездил на Mercedes S-класса. Я подумал, что если человек ездит с водителем на Mercedes S-класса, то наверняка он что-то умеет делать и надо бы его послушать», — вспоминает Невгень.
Сначала Гурский инвестировал в проект несколько десятков тысяч долларов, потом выделил $1 млн, из которых компания успела потратить около $300 000. Размер своей доли в проекте он не раскрывает. Источник, знакомый с условиями сделки, рассказал Forbes, что Гурский получил 15-20% компании.
«Помимо того, что Юрий стал инвестором, он помогал нам просто жизненным опытом, советами о том, как вести бизнес, советами по маркетингу, поскольку у него был очень большой опыт в мобильном маркетинге», — вспоминает Невгень.
Он привлек партнеров — Сергея Гончара, который специализировался на графике, а также Евгения Затепякина, который имел опыт в работе с технологиями трекинга лица. «Они сложили свои знания, работали сутками, и к ноябрю 2015 года была готова первая версия продукта», — рассказывает Гурский.
Запуск MSQRD состоялся на хакатоне в Беларуси: «Там показали маску Лукашенко, и народ так смеялся, что организаторам позвонили и сказали, что сейчас приедет ОМОН, и всех положат носом в пол».
Если целый зал испытал такой восторг, то его явно испытает и аудитория во всем мире, решили основатели, после чего приложение попало в App Store. Это случилось в начале декабря 2015 года, в марте 2016-го MSQRD уже купил Facebook. Сумма сделки не раскрывается, но аналогичный проект — Looksery — Snapchat купил за $150 млн.
Работодатель Гурского Mail.ru Group также проявила интерес к MSQRD, но сервис уже стоил слишком дорого, и его было невыгодно покупать российской компании, говорит Гурский.
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