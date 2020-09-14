Юрий Гурский отказался от создания IT-университета в Беларуси

forbes.ru Написав в начале нулевых бестселлер о работе с Photoshop, минчанин Юрий Гурский вложил заработанные деньги в мобильные приложения и не прогадал — он смог продать несколько компаний Facebook, Mail.ru Group и Google, пишет





Как Гурский добился успеха, какую роль в этом сыграл Юрий Гагарин и почему партнером бизнесмена стал сын миллиардера Александра Фролова?





Предприниматель Юрий Гурский к 37 годам успел не только разбогатеть, но и прославиться как писатель, инвестор и ментор стартапов.





Проекты, с которыми он работал, стали частью Facebook, Google, Mail.ru Group. Сейчас Гурский — глава компании Palta, которая в числе других активов объединила доли в мобильных приложениях Flo и Prisma. Эти проекты, считает бизнесмен, помогают улучшить жизнь людей. «Позитивное влияние» стартапов Гурского, по оценке предпринимателя, уже распространяется на 50 млн человек. В планах — построить компанию, продукты которой улучшат жизнь миллиарда людей, рассказал Гурский в интервью Forbes.





На пути к своей амбициозной цели Гурский стал вегетарианцем, за полгода похудел на 30 кг и заразил своими идеями других инвесторов. Недавно к Palta присоединился новый партнер — основатель фонда Target Global Александр Фролов, сын президента Evraz миллиардера Александра Фролова F 40.





Forbes располагает информацией о стоимости активов Гурского, но не приводит ее здесь по просьбе предпринимателя, опасающегося за безопасность его бизнеса в Белоруссии.





Белорусский киприот

На Кипре почти не бывает дождливых дней, а значит, можно заниматься спортом на улице круглый год. Именно поэтому Гурский переехал сюда с семьей и тремя детьми в 2016 году, поселился в двух километрах от Средиземного моря и в 40 км от Лимасола и управляет отсюда своим бизнесом. Тут удобный налоговый режим, нет пробок и очередей в магазинах, а киприоты дружелюбны и приветливы.





Сейчас предприниматель внимательно наблюдает за тем, что происходит у него на родине в Беларуси. После выборов президента страны 9 августа там начались протесты, которые продолжаются до сих пор. В Беларуси расположены офисы Flo и еще одной компании Гурского, Wannaby, где работают 250 сотрудников.





До протестов Гурский с коллегами вынашивал идею построить IT-университет в Беларуси «по лучшим западным образцам».





«Мы думали брать не больше 1000-2000 человек. Мы могли бы сказать выпускникам, что те, кто будет хорошо учиться, гарантированно будут трудоустроены в определенный пул компаний. Родители были бы мотивированы отдавать в такой университет талантливых детей», — вспоминает Гурский.





Сейчас, полагает он, подобные идеи чересчур рискованны. «Например, могут просто «пришить» статью, если из наших 2000 студентов 700 будут митинговать. А посадят в итоге тех, кто открыл университет», — категоричен Гурский.





Теперь предприниматель уже не хочет расширять офис в Минске и массово нанимать сотрудников, но и закрывать его не планирует, если только компанию «не вынудят как-то это сделать».





«Никакого оптимизма мы не испытываем. Ситуация (с выборами. — Forbes) показала, что

сейчас закон в стране не соблюдается совсем, нарушаются прямые нормы конституции,

поэтому мы не можем думать, что наши инвестиции в Беларуси в безопасности. Мы понимаем, что все это может быть закончено в одну секунду, и это очень грустно», — сокрушается предприниматель.





Flo и Wannaby, по словам Гурского, поддерживают сотрудников вне зависимости от того, решили они остаться в стране или уехать. Тем, кто захотел покинуть страну, компании помогают с релокацией — оплачивают дорогу к новому месту в другой стране, помогают оформить документы и найти жилье.









Компьютер из космоса

«У нас была интересная семья: мать — библиотекарь, отец — алкоголик. Это породило сочетание большого стресса и полного отсутствия денег», — рассказывал предприниматель в интервью совладельцу корпорации «Технониколь» миллиардеру Игорю Рыбакову. Гурский родился в Минске в 1983 году — его и брата-близнеца Дмитрия воспитывала, по его словам, в основном мама.





В 1980-х Минск был хуже обеспечен продуктами, чем Москва. Единственное, к чему стремились люди вокруг, — купить сметаны, а если повезет, то ухватить какой-нибудь колбасы, отстояв очередь, вспоминает Гурский в интервью Forbes: «Все раннее детство, которое я помню, прошло в борьбе за еду».





В начальных классах средней школы Гурский делал упор на точные науки, но в старших классах увлекся гуманитарными предметами. Когда Гурский учился в 10-м классе, в семье появился первый компьютер. «Мама-библиотекарь не могла себе позволить его купить, он стоил 15 зарплат», — вспоминает Юрий.





Купить компьютер помогла семейная реликвия — открытка с автографом Юрия Гагарина. В 1961 году, когда Гагарин полетел в космос, бабушка Гурского, работавшая учительницей, написала космонавту письмо о том, что хочет назвать пионерский отряд его именем. В ответ бабушке пришло послание лично от Гагарина. Эту открытку удалось выгодно продать, а на вырученные деньги купить компьютер.





В первое время братья Гурские, как и многие дети, увлекались компьютерными играми, а потом Юрий занялся компьютерной графикой. «Тогда в России был популярен Photoshop — все его пытались осваивать, и на эти знания был большой спрос», — вспоминает Гурский.





Это увлечение Гурского позволило ему заработать первые деньги. В 17 лет он написал книгу — «Трюки и эффекты Photoshop 6.0», которая была издана в 2001 году и стала национальным бестселлером в России. В книге, которую он написал за четыре месяца, Гурский объяснял нюансы работы с популярным софтом на простых примерах.





Издательство «Питер» платило ему процент от продаж тиража, а затем в 2004 году пригласило на работу «продюсировать другие книги»: Гурскому нужно было искать перспективные темы, авторов, передавать издания на производство и т. д. Здесь Гурский смог реализовать себя — на пике издательство «Питер» издавало сотни книг в год, что было серьезной прокачкой маркетинговых навыков и школой бизнеса, вспоминает предприниматель.





В следующие четыре года Гурский написал и опубликовал около 15 книг о компьютерной графике. Это приносило ему больше денег, чем зарабатывали друзья-айтишники: в 23 года он смог купить небольшую двухэтажную квартиру в Минске.





Йога от Стива Джобса

В 2007 году основатель Apple Стив Джобс представил первый iPhone, а в 2008 году случился кризис, и Гурский решил сменить сферу деятельности. «Россию нормально шандарахнуло: стало понятно, что издательский рынок достаточно маленький и неустойчивый к стрессу», — вспоминает он.





К тому моменту Гурский получал MBA в польском Университете Козьминского, где познакомился с другим белорусским предпринимателем Виктором Прокопеней. Прокопеня развивал аутсорсинговую компанию по разработке софта Viaden Media, которая уже начинала выпускать собственные продукты, в ней работало около 30 человек.





Около полугода Гурский уговаривал Прокопеню выбрать новый вектор работы и заняться мобильными приложениями. «Я хотел сделать первое в мире приложение по йоге для смартфонов: в издательстве было большое направление по фитнесу, и я знал, что из него нужно привнести в смартфоны, чтобы людям понравилось», — отмечает предприниматель.





Прокопеня согласился с Гурским и назначил его главой Viaden Mobile. «Это был просто отдел в компании Viaden Media, который был создан Юрой, куда мы наняли сразу около десяти человек, в том числе других студентов MBA», — вспоминает он.





Viaden Media не был оформлен в отдельное юридическое лицо, оценить инвестиции в него сложно, говорит Прокопеня.





К началу 2010-го партнеры создали несколько мобильных приложений и мобильных игр, включая приложение для тренажерного зала All-in Fitness, которое вошло в топ-30 платных приложений в App Store в США в 2010 году, шагомер All in Pedometer, приложение для занятий йогой Yoga.com и другие.





А спустя два года, в середине 2011-го, Viaden Media купил израильский миллиардер Тедди Саги, основатель крупнейшего в мире производителя софта для азартных игр Playtech. По данным портала scoop.it, размер сделки составил €95 млн. Гурский эту цифру не подтверждает.









По его словам, сумма «была намного меньше» — несколько десятков миллионов долларов. Половина денег выплачивалась сразу, а вторую половину основатели могли получить через несколько лет. Прокопеня информацию о цене сделки не подтверждает и не опровергает, исходя из условий договора с покупателем.





Примерно через год после сделки Прокопеня и Гурский вышли из проекта, не сойдясь во взглядах на развитие бизнеса. «Как оказалось, нелегко интегрироваться в такие закрытые культуры, как израильская», — сетует Гурский.





Прокопеня говорит, что не видел необходимости в своем участии в проекте после того, как покупатель решил продать Viaden публичной компании Playtech исходя из оценки €475 млн. Тот факт, что Тедди Саги хотел продать компанию за €475 млн сразу после того, как выкупил ее у него и Гурского, «так себе ощущение», отмечает Прокопеня.





В одном из интервью последний признавался, что главный конкурент Тедди Саги предлагал в два раза больше денег за Viaden Media, но это было сразу после того, как сделка с Саги была закрыта.





После продажи компании Гурский купил дом в Минске, а оставшиеся деньги — «несколько миллионов долларов» — хотел инвестировать в новые проекты.





Принципиальный инвестор

Работа в Viaden Media позволила Гурскому сформировать для себя принципы работы, которых он придерживается и сейчас. Основной из них заключается в том, что все его проекты должны быть ориентированы на глобальный рынок и не должны приносить вред людям.





В начале 2000-х среди активов Viaden Media были онлайн-казино. Гурский рассказал, что любая гэмблинг-компания получает едва ли не каждый вечер письма из разных стран о том, как «муж-игроман потерял все деньги и жене нечем кормить ребенка». «Каждый решает сам, хочет он с этим жить или нет, и стоят ли эти деньги того», — заключает Гурский.





Одним из таких полезных проектов Гурского стал трекер менструаций Flo. Он приступил к его созданию весной 2013 года. Разработкой трекера занялась IT-компания Ideanomix Digital, которую возглавлял его брат Дмитрий Гурский.





Первые две версии Flo не взлетели, так как были слишком сложные, вспоминает Юрий. По его словам, пользователи просили об упрощении интерфейса. Тогда решили создать третью версию — «практически одностраничное приложение», в котором не нужно было бы долго разбираться.





«Именно простая версия людям хорошо зашла: Flo и сейчас остается интуитивно понятным, несмотря на то, что там уже звездолет под капотом», — говорит Юрий.





Flo привлекло инвестиции от венчурных фондов Founders Fund основателя PayPal Питера Тиля, Flint Capital и SDVentures миллионера Дмитрия Волкова F 126, который в 2020 году увеличил свою долю в проекте. В совет директоров компании вошла супермодель Наталья Водянова. Оценка стартапа в 2019 году достигла $230 млн.





Параллельно с разработкой Flo в 2013 году Гурский занял пост CEO компании Sport.com, которая специализировалась на фитнес-приложениях, — часть Viaden Media, которая была выделена в отдельную компанию. После продажи Viaden Media оставалось несколько сервисов для фитнеса, йоги, любителей велосипедного спорта, с которыми израильские покупатели не знали, что делать.





Гурский получил предложения их развивать за долю в компании. «На тот момент сделка была выгодной. Мне было жалко разработки, я понимал, что все умрет, если приложениями не заниматься», — вспоминает предприниматель. Пост главы Sport.com Гурский покинул в 2014 году, продав свою долю в компании. Финансовые показатели сделки он не раскрывает.





Тогда же Гурский подключился к развитию картографического сервиса Maps.me белорусского предпринимателя Юрия Мельничека. Maps.me позволяет пользователям загружать детальные карты мира и использовать их без интернета.













Пользователи Maps.me самостоятельно наносят на карты маршруты для хайкинга, пешеходные тропы и другие объекты, которых нет на картах Google и Apple. «Было понятно, что это незаменимый кейс для путешествий и туризма, потенциально нужный людям», — объясняет свой интерес к проекту Гурский.





За свою работу ментором Maps.me он получил около 15% сервиса. Разработчики обращались к Гурскому, потому что он понимал, «какими методами делать приложение популярным». «У нас уже был экзит, топовые места в магазинах приложений, нормальные продажи и прибыль», — объясняет свою востребованность Юрий.





В 2014 году Мельничек и Гурский начали искать инвесторов в проект Maps.me. «Мы показали сервис Mail.ru Group, и они захотели его купить», — вспоминает Гурский. По его словам, сумма сделки составляла около $15 млн. «Для Mail.ru Group сделка была небольшая. Мы шутили, что нас купили на сдачу от «ВКонтакте», — иронизирует инвестор.





После сделки Гурский должен был оставаться работать в Mail.ru Group еще «пару месяцев», а потом хотел вернуться из Москвы в Минск. Однако в середине марта 2015 года в Беларуси арестовали Виктора Прокопеню и предъявили ему обвинение в незаконной предпринимательской деятельности.





Силовики, по словам Гурского, пытались понять, не было ли каких-то невыплат, в том числе со стороны Viaden Media, хотя сделка по продаже этой компании (Тедди Саги. — Forbes) «была полностью белая». В общем, Гурский решил не ехать на родину.





Тем временем число пользователей Maps.me за год с небольшим выросло с 200 000 до 11 миллионов.





Украшение Facebook

Все эти проекты были успешны в равной степени, но мировую славу Гурскому принесло приложение для украшения селфи MSQRD. Идея стартапа, по версии предпринимателя, появилась так: Гурский заметил, что все общение переходит в видеоформат, но остается скучным. «Нужно было придумать способ, как сделать видеообщение более живым. Самым логичным было прикреплять к лицу маски», — поясняет он.





Сооснователи MSQRD Евгений Невгень и Сергей Гончар в тот момент горели идей создания нового мессенджера. «По стечению обстоятельств в то время Юрий работал над развитием приложения ICQ, которое принадлежит Mail.ru. И в этом плане наши темы и интересы для общения пересекались. Мы исследовали, каким именно должен быть новый мессенджер, и поняли, что будущее за видеообщением», — говорит Невгень.





Идея MSQRD не родилась в какой-то определенный момент, и у нее нет определенного автора, настаивает Невгень. С ним Гурский познакомился в 2012 году, когда читал лекции в Белоруссии, а Невгень был студентом-первокурсником Гродненского университета. «Ему понравилась моя лекция, он со мной связался, и мы периодически общались по поводу его ранних проектов», — вспоминает Гурский.





«Юрий очень сильно выбивался из всех людей в моем окружении. Он, во-первых, говорил про глобальные вещи, во-вторых, ездил на Mercedes S-класса. Я подумал, что если человек ездит с водителем на Mercedes S-класса, то наверняка он что-то умеет делать и надо бы его послушать», — вспоминает Невгень.





Сначала Гурский инвестировал в проект несколько десятков тысяч долларов, потом выделил $1 млн, из которых компания успела потратить около $300 000. Размер своей доли в проекте он не раскрывает. Источник, знакомый с условиями сделки, рассказал Forbes, что Гурский получил 15-20% компании.





«Помимо того, что Юрий стал инвестором, он помогал нам просто жизненным опытом, советами о том, как вести бизнес, советами по маркетингу, поскольку у него был очень большой опыт в мобильном маркетинге», — вспоминает Невгень.





Он привлек партнеров — Сергея Гончара, который специализировался на графике, а также Евгения Затепякина, который имел опыт в работе с технологиями трекинга лица. «Они сложили свои знания, работали сутками, и к ноябрю 2015 года была готова первая версия продукта», — рассказывает Гурский.





Запуск MSQRD состоялся на хакатоне в Беларуси: «Там показали маску Лукашенко, и народ так смеялся, что организаторам позвонили и сказали, что сейчас приедет ОМОН, и всех положат носом в пол».





Если целый зал испытал такой восторг, то его явно испытает и аудитория во всем мире, решили основатели, после чего приложение попало в App Store. Это случилось в начале декабря 2015 года, в марте 2016-го MSQRD уже купил Facebook. Сумма сделки не раскрывается, но аналогичный проект — Looksery — Snapchat купил за $150 млн.





Работодатель Гурского Mail.ru Group также проявила интерес к MSQRD, но сервис уже стоил слишком дорого, и его было невыгодно покупать российской компании, говорит Гурский.



Картинный конфликт

В феврале 2016 года Гурский был назначен вице-президентом по новым продуктам Mail.ru Group. Один из менеджеров компании, Алексей Моисеенков, рассказал ему об идее нового приложения — Prisma, которое обрабатывало фото в стиле полотен известных художников.





Сама идея Prisma не оригинальная, технология Style Transfer уже применялась в то время в других продуктах, говорит Моисеенков. В 2015 и 2016 годах он был преподавателем МФТИ в программе, которую запустила Mail.ru Group, один из студентов с его потока, Илья Фролов, рассказал, что хочет запустить сайт на базе технологии Style Transfer.





«Я решил, что из этого нужно делать мобильное приложение, которое будет обрабатывать фотографии мгновенно. Стал собирать людей, которые помогли бы осуществить идею», — вспоминает Моисеенков.





В апреле 2016 года у Prisma появился первый прототип, и Моисеенков стал показывать его разным людям, в том числе Гурскому. «Большинство людей говорили мне, что это не очень интересно, а Гурскому понравилось», — вспоминает Моисеенков. Гурский утверждает, что обсудил с руководством Mail.ru Group интерес к Prisma, но интернет-холдинг ею не заинтересовался.









Команде Prisma тогда в первую очередь нужны были не деньги, а серверные мощности, говорит Гурский. Тогда он познакомил Моисеенкова со своим другом и владельцем компании-оператора дата-центров XBT Holding Алексеем Губаревым. Он инвестировал в проект и предоставил компании серверы, а взамен получил около 20% компании. Инвестором Prisma также выступил основатель фонда Gagarin Capital Николай Давыдов.





После запуска 11 июня Prisma стала самым виральным приложением: Apple назвала ее приложением 2016 года, а американский Forbes включил Моисеенкова в список «30 до 30» самых перспективных молодых людей.





В июле 2016 года Юрий Гурский узнал, что его уволило руководство Mail.ru Group из-за конфликта интересов. По данным источника РБК, близкого к Mail.ru Group, руководство холдинга считало, что у Гурского были доли в компаниях, в том числе в Prisma, о которых он не сообщил. Причем за месяц до этого Mail.ru Group сама инвестировала в Prisma.





Сам предприниматель все претензии к себе отвергал. В это время он находился на Кипре. «Я реально до сих пор не понимаю до конца, из-за чего возник тот конфликт», — недоумевает теперь Гурский.





Позже «ВКонтакте» выпустила аналог Prisma — приложение Vinci для обработки фотографий. Однако уже через полгода пользователи остыли к Prisma — приложение опустилось во вторую сотню топа в App Store.





В октябре 2016 года Mail.ru Group объявила, что урегулировала конфликт с Гурским и не имеет к нему претензий. А с 2018 по 2019 год Гурский и Губарев выкупили доли в Prisma у Mail.ru Group и основателей стартапа и стали крупнейшими акционерами сервиса.



«Фантастическое чутье»

Осенью 2016 года Гурский и Губарев объединили свои активы в венчурной компании Haxus: на первом этапе они вложили по несколько миллионов долларов, а также свои проекты, включая Prisma, Flo, сервис цифровой косметики Voir.





В 2017 году в интервью РБК Гурский рассказывал, что Haxus — по сути сетевая компания, которая сама создает бизнесы. Haxus инвестировал во вторую компанию основателя Maps.me Юрия Мельничека с технологией компьютерного зрения Aimatter: в 2017 году ее купила Google.





В 2019 году к Гурскому и Губареву присоединился еще один инвестор — основатель и глава фонда Target Global, сын президента Evraz Александр Фролов. С Гурским Фролов познакомился на Кипре. «Меня привлекло продуктовое видение Юрия, мне кажется, у него фантастическое чутье на интересные продукты», — говорит Фролов Forbes.





В 2019 году Гурский решил продолжить трансформацию бизнеса и остановился на идее кофаундинга. «Мы хотели найти баланс между тем, чтобы быть активными участниками в компаниях и в то же время инвесторами», — поясняет Гурский.





В результате основатели решили продать непрофильные активы в Haxus и переименовали венчурную компанию в Palta. Haxus все запомнили как фонд, объясняет решение Гурский, а в Palta инвесторы будут выступать в качестве сооснователей для каждого проекта и финансировать его до раунда А. К этому моменту Palta и проект в идеале должны владеть по 50% компании.









В течение последнего года Гурский и Губарев продали миноритарные доли в пяти проектах, среди которых была компания, развивающая умную систему для дома Cherry Labs Николая Давыдова, а также приложение для мониторинга роста агрокультур на основе искусственного интеллекта OneSoil.





Названия трех других компаний Гурский не называет. В Gagarin Capital подтвердили Forbes, что Гурский был посевным инвестором Cherry Labs и продал свою долю в ходе раунда А.





Сейчас в Palta входят пять проектов — Flo, Prisma, Voir, приложение для фастинга (интервального голодания) Simple, приложение для сна Loona и AR-приложение для виртуальной примерки кроссовок Wannaby. Более 90% Palta принадлежит Гурскому, Губареву и Фролову, остальное — у команды Palta.





К этим проектам до конца 2021 года добавятся еще максимум пять, на большее не хватит времени, предупреждает Гурский.





Palta не будет растить компании «на продажу», ее путь — это публичное размещение акций, говорит предприниматель. «Если фаундеры хотят заработать денег, мы предложим им вместе выйти на IPO», — говорит Гурский. Например, Flo выйдет на IPO в 2023 году, рассчитывает он.





«Миша уже похудел»

Проекты Гурского позволили ему не только заработать, но и измениться внешне. Заинтересовавшись созданием трекера для голодания Simple, он сам сбросил лишний вес.





«На рынке есть потребность, которая сейчас закрывается диетами. Но диеты не работают, так как люди сидят на них несколько месяцев, а потом возвращаются к привычному образу жизни. Нужно менять стиль жизни целиком, и концепция фастинга подходит для этого гораздо больше, чем концепция диет», — считает Гурский.





Сам Гурский похудел в том числе благодаря фастингу за пять месяцев на 30 кг — со 108 до 78 кг, утверждает он.





Современный фастинг — это по сути старое правило «не есть после пяти вечера», когда промежуток между приемами пищи составляет около 16 часов, объясняет Гурский. Концепция фастинга заключается в том, что нужно избегать перекусов и есть в четко определенное время, добавляет предприниматель.









В 2019 году Гурский обнаружил, что двое его знакомых из Санкт-Петербурга — Михаил Прытков и Александр Илинский — разделяют те же ценности: «Миша уже похудел, а Саша только встал на этот путь».





Тогда Прытков и Илинский занимались маркетинговым бизнесом, но хотели перейти в продуктовый. Они же и выступили основателями Simple, а Гурский с партнерами вложили в проект на нулевой стадии $8-9 млн. Сейчас Palta владеет около 60% проекта.





Запуск Simple прошел успешно: в июле 2020 года проект, по словам Гурского, заработал $1,7 млн. Simple также стал самым популярным приложением в категории Health & Fitness в App Store в США в июне.





Сейчас предприниматель видит перспективы на таких рынках, как уход за кожей, фитнес-приложений, digital-косметике и в проектах, посвященных достижению счастья, позитивному мышлению и ментальному здоровью.





Для Palta важно, чтобы потенциальный рынок для будущего продукта состоял из десятков миллионов пользователей, миллионов потенциальных подписчиков или давал возможность нарастить капитализацию компании до $1 млрд, указывает Гурский: «За такой рынок мы готовы воевать».