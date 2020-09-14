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Трое членов стачкома "Беларуськалия" получили по 15 суток административного ареста

14.09.2020 15:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Трое членов стачкома ОАО "Беларуськалий" приговорены к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированной акции протеста.

«В отношении экс-председателя Независимого профсоюза горняков Сергея Черкасова вынесли приговор в виде 15 суток ареста по "классической" статье - 23.34 КоАП», - говорится в телегарм-канале Стачкома Беларуськалия.

«Бывшего члена стачкома 4РУ Павла Разумовского приговорили к 15 суткам ареста. Представителя Стачкома ОАО "Беларуськалий" Романа Леончика приговорили к 15 суткам ареста по статье 23.34 КоАП», - сказано в сообщении.

 
 
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Трое членов стачкома ОАО "Беларуськалий" приговорены к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированной акции протеста.
 
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