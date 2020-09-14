Источник материала: АФН

Трое членов стачкома ОАО "Беларуськалий" приговорены к 15 суткам административного ареста за участие в несанкционированной акции протеста.

«В отношении экс-председателя Независимого профсоюза горняков Сергея Черкасова вынесли приговор в виде 15 суток ареста по "классической" статье - 23.34 КоАП», - говорится в телегарм-канале Стачкома Беларуськалия.

«Бывшего члена стачкома 4РУ Павла Разумовского приговорили к 15 суткам ареста. Представителя Стачкома ОАО "Беларуськалий" Романа Леончика приговорили к 15 суткам ареста по статье 23.34 КоАП», - сказано в сообщении.