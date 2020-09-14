Завуч 4-й гимназии вышла поговорить с родителями, которые возмутились пятничным выступлением инспектора Виктории Валерьевны перед детьми

Источник материала: Onliner

В пятницу во многих минских школах прошли месячники профилактики — ежегодные встречи восьмиклассников с инспекторами по делам несовершеннолетних. Эти встречи носят профилактический характер, и в этом году он однозначен: митинги, экстремизм, нацистская символика. Когда родители учеников услышали запись выступления Виктории Валерьевны (так представилась лектор), они направились в школу.

Что было в пятницу?

Восьмиклассников привели в актовый зал на встречу с инспектором по делам несовершеннолетних. Там их ждала Виктория Валерьевна, инспектор по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД. В начале выступления она пообещала интересную лекцию о законах и нарушениях, но тема была одна, и лектор прошлась по всем болевым точкам.

Рассказала о том, что митинги относятся к экстремизму («Подходит это к тому, что происходит у нас в стране?»), что светошумовые гранаты могут быть частью бандитских операций, что захват власти — это призывы окружить РУВД и так далее.

— Использование нацистских символов, бчб-флагов — не дай бог, кого-то увижу с этим! Или белые браслеты.

Потом сообщила, как формируются экстремистские формирования: «За первые ряды — 300 рублей, девушки с цветами — 60 рублей».

При этом Виктория Валерьевна избегала публичности, запретив съемку подчеркнуто назидательным тоном:

— Кто меня там снимает?! Не дай бог, какая-то фотография или видео — сразу подам на вас и родителей в суд, вы будете привлечены к ответственности. Я пре-ду-преж-да-ю.

— Я не думал, что у нас в гимназии такая ... будет, — говорит за кадром кто-то из учеников.

Дети вернулись домой, рассказали родителям. Некоторые из них (точное количество неизвестно) пришли в ярость.

Сегодня утром группа взрослых (152 — точная цифра от участника встречи) пришла к гимназии №4. Это были родители детей разного возраста, у которых накипело по поводу идеологической работы. Из гимназии вышла завуч, между взрослыми состоялся диалог.

— Есть месячник по профилактике, он подразумевает совместные занятия с сотрудниками МВД, врачами и так далее. Да, я договаривалась с начальником ИДН, просила хорошего лектора, владеющего языком, — рассказала Ольга Лукьянчук, завуч. — Я бы выступление иначе построила, но у них свой план, начальство. Кроме того, мы были девятой школой у нее за день. Больше этот лектор в гимназию не придет.

Родители возмущались по поводу того, что на детей оказывали психологическое давление.

— Почему вы не просите у нас разрешения, чтобы к нашим детям приходили силовики и что-то рассказывали? Школа должна обеспечивать образование, а не пропаганду! Вы говорите, что школа вне политики, но у нас случилось самое грязное ее проявление.

В конце появился директор школы и пригласил часть родителей в актовый зал. По словам участников встречи, стороны договорились «перепровести» месячник с участием учителей и родителей без привлечения сотрудников ИДН.