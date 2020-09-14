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Встреча Лукашенко и Путина в Сочи – трансляция

14.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются в понедельник в Сочи, белорусский лидер находится в России с рабочим визитом, который анонсировали на прошлой неделе.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Песков рассказал, что могут обсудить Лукашенко и Путин при встрече

По предварительной информации, главы государств не планируют в ходе встречи подписывать какие-либо документы и общаться с журналистами.

Сегодня же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил представителям СМИ, что никаких ограничений по времени у президентов нет: встреча будет длиться ровно столько, сколько потребуется.

Ожидается, что главы двух стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Также планируется уделить внимание перспективам интеграции в рамках Союзного государства и реализации крупных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.

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