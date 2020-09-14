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Встреча Лукашенко и Путина в Сочи – трансляция
14.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются в понедельник в Сочи, белорусский лидер находится в России с рабочим визитом, который
© Sputnik / Сергей Гунеев
По предварительной информации, главы государств не планируют в ходе встречи подписывать какие-либо документы и общаться с журналистами.
Сегодня же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Ожидается, что главы двух стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества. Также планируется уделить внимание перспективам интеграции в рамках Союзного государства и реализации крупных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях.
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