Варшава не опасается белорусско-российских учений

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Польша не видит опасности в белорусско-российских учениях в Брестской области, сообщил журналистам глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик.

В понедельник состоялась встреча главы польского правительства Матеуша Моравецкого с руководителями парламентских фракций. Во время нее обсуждался, в частности, вопрос белорусско-российских учений около польской границы.

"Несмотря на разного рода данные, которые кружат в информационном пространстве, нет речи о том, чтобы существовала какая-либо военная угроза недалеко от польских границ", - озвучил позицию премьер-министра по данному поводу глава его канцелярии Дворчик.

По словам спикера, на части полигонов идут ранее запланированные учения. "Это небольшие подразделения. Часть этих учений уже закончилась. Нет никаких предпосылок для каких-либо опасений", - добавил Дворчик.

На полигоне "Брестском" с 14 по 25 сентября проходят тактические учения "Славянское братство" . Помимо белорусов и россиян в нем должны были принят участие военнослужащие из Сербии. Однако 9 сентября сербская сторона объявили мораторий на полгода на участие в любых военных учениях, при этом официальный отказ от участия Минск не получал.

Всего от Российской Федерации в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.