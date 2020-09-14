Что наши теннисистки говорят о событиях в Беларуси: от «я с народом» до «без комментариев»

Источник материала: Tut.by

В минувшую субботу завершился US Open. За две недели турнира белорусским теннисисткам неоднократно задавали вопрос , что они думают о событиях на родине. SPORT.TUT.BY собрал их цитаты и мысли по поводу происходящего в Беларуси.

Арина Соболенко призналась, что во время турнира в американском Лексингтоне, который стартовал 10 августа, не могла спать, переживая за родных в Беларуси.



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— Я очень волновалась за маму, а она не отвечала на мои сообщения. Я забыла, что интернет не работал. Тогда я позвонила маме, и лишь после того, как услышала ее голос, немного успокоилась и смогла заснуть.

Арина также добавила, что тяжело переживала из-за сложившейся ситуации на протяжении нескольких недель, «но надеется, что все в итоге успокоится».

Чуть ранее, 13 августа, Соболенко опубликовала пост, призвав прекратить насилие в Беларуси.