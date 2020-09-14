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Что наши теннисистки говорят о событиях в Беларуси: от «я с народом» до «без комментариев»
Источник материала: Tut.by
В минувшую субботу завершился US Open. За две недели турнира белорусским теннисисткам неоднократно
Арина Соболенко призналась, что во время турнира в американском Лексингтоне, который стартовал 10 августа, не могла спать, переживая за родных в Беларуси.
— Я очень волновалась за маму, а она не отвечала на мои сообщения. Я забыла, что интернет не работал. Тогда я позвонила маме, и лишь после того, как услышала ее голос, немного успокоилась и смогла заснуть.
Арина также добавила, что тяжело переживала из-за сложившейся ситуации на протяжении нескольких недель, «но надеется, что все в итоге успокоится».
Чуть ранее, 13 августа, Соболенко опубликовала пост, призвав прекратить насилие в Беларуси.
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