﻿ Что наши теннисистки говорят о событиях в Беларуси: от «я с народом» до «без комментариев». 21.by
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Что наши теннисистки говорят о событиях в Беларуси: от «я с народом» до «без комментариев»

14.09.2020 16:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувшую субботу завершился US Open. За две недели турнира белорусским теннисисткам неоднократно задавали вопрос, что они думают о событиях на родине. SPORT.TUT.BY собрал их цитаты и мысли по поводу происходящего в Беларуси.

Арина Соболенко призналась, что во время турнира в американском Лексингтоне, который стартовал 10 августа, не могла спать, переживая за родных в Беларуси.


Фото: Reuters

— Я очень волновалась за маму, а она не отвечала на мои сообщения. Я забыла, что интернет не работал. Тогда я позвонила маме, и лишь после того, как услышала ее голос, немного успокоилась и смогла заснуть.

Арина также добавила, что тяжело переживала из-за сложившейся ситуации на протяжении нескольких недель, «но надеется, что все в итоге успокоится».

Чуть ранее, 13 августа, Соболенко опубликовала пост, призвав прекратить насилие в Беларуси.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Aryna Sabalenka

 
 
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SPORT.TUT.BY собрал их цитаты и мысли по поводу происходящего в Беларуси.
 
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