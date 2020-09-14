Путин пообещал дать Беларуси $1,5 млрд в кредит

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Фото: трансляция RT Russian

«Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларусии в этот сложный момент государственный кредит [в размере] $1,5 млрд, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», – сказал российский президент.