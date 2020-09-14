В Мозыре задержали распространителей листовок с данными милиционеров

В Мозыре задержали распространителей листовок с данными о 29 милиционерах. Все сотрудники ОВД, чьи данные были в листовках, обратились в управление по Гомельской области главного управления собственной безопасности МВД.

Идейным вдохновителем создания и распространения пасквилей стала 36-летняя жительница Мозырского района. Общаясь в протестных чатах мессенджера Telegram, женщина активно собирала информацию о сотрудниках Мозырского РОВД. Обобщив ее, подготовила макет листовки с личными данными о 29 милиционерах и текстом дискредитирующего содержания, информирует пресс-служба областного УВД.

Вечером 7 сентября сотрудники милиции задержали 26-летнего и 31-летнего жителей райцентра. Они планировали расклеить листовки по городу ночью 8 сентября. При обысках изъяли порядка 350 листовок формата А4, а также компьютер и множительную технику.