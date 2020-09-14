Купаловцы отмечают столетие театра в лесу — собирают грибы

Столетие Национального академического театра имени Янки Купалы, которое отмечается 14 сентября , его творческий коллектив празднует в лесу.





«Все, кто уволился, кто не уволился, все собрались и едут за грибами — мой Купаловский театр сейчас вместе», — сообщил БелаПАН актер и режиссер Павел Южаков-Харланчук

Он отметил, что поездка за грибами не просто так совпала с днем рождения театра. «Это наша традиция. Раз в год коллектив всегда выезжал в грибы, в сентябре или в начале октября. В этот раз подвели под эту дату. Так будем праздновать столетие», — сообщил Южаков-Харланчук.

По его словам, творческий коллектив да сих пор не может поверить в происходящее в стране.

«Сейчас так: либо мы выражаем свое мнение, либо молчим. Большинство моих коллег не могут молчать, когда видят насилие. И именно наш театр, именно эти люди — купаловцы — не смогли, не увидели себя играющими в государственном театре при том, что государство делает со своим народом из-за беззакония, насилия и так далее. Так получилось. А то, что это с Купаловским театром происходит в такой знаковый год, может, и хорошо, а может, и плохо. Не знаю. На данный момент так есть. Абсурд? Абсурд», — подчеркнул актер.